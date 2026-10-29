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Загроза для Херсона: РФ може використати перемир’я для наступу - ЗМІ

Марія Николишин
29 жовтня 2026, 20:45
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Українські військові помітили безперервний рух КамАЗів, протидронові сітки та накопичення РСЗВ.
Загроза для Херсона: РФ може використати перемир’я для наступу - ЗМІ
ЗСУ помітили тривожні ознаки біля Херсона / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap

Головне:

  • Окупанти безперервно перекидають КамАЗи з бойовими групами
  • Підрозділи дронів росіяни наближають до Дніпра
  • Після 1 листопада можливе загострення ситуації

Російські війська, ймовірно, користуються тимчасовим перемир’ям навколо Олешок, щоб підготувати масштабну наступальну операцію, можливо навіть спробу висадки в Херсоні. Про це повідомляє німецьке видання BILD із посиланням на українських військових.

Зазначається, що на тлі припинення вогню російські військові оприлюднили відео розмінування дороги між Олешками та Раденськом. Цей маршрут, який окупанти раніше практично повністю замінували, мають використати для евакуації місцевих жителів, запланованої на суботу.

відео дня

Водночас українські військові, на яких посилається видання, повідомляють про ознаки підготовки росіян до бойових дій.

Загроза для Херсона: РФ може використати перемир’я для наступу - ЗМІ
Олешки / Інфографіка: Главред

За їхніми словами, російські вантажівки КамАЗ із бойовими групами безперервно рухаються дорогами, а промислову зону Каховки обладнують протидроновими сітками.

За інформацією співрозмовників, росіяни також накопичують реактивні системи залпового вогню "Град" у лісі поблизу Раденська, вирубують дерева та зміцнюють укриття. Подібне переміщення військових вантажівок фіксують і в районі Голої Пристані. Крім того, окупанти наближають підрозділи безпілотників до Дніпра.

"Вони готують щось погане", - наголосив український військовий.

За оцінкою співрозмовників видання, після завершення перемир’я 1 листопада ситуація може загостритися.

"Після закінчення перемир'я ситуація однозначно погіршиться", - заявив інший український військовий, припустивши, що росіяни спробують форсувати Дніпро.

Як РФ використовує перемирʼя на Херсонщині

Старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" попереджав, що окупаційна армія країни-агресора Росії використовує перемир'я на Херсонщині для перегрупування своїх підрозділів.

За його даними, росіяни підтягують розрахунки БпЛА та всю інфраструктуру ближче до Дніпра для того, щоб потім завдавати ударів тактичними засобами на максимальну глибину підконтрольного Україні правого берега Дніпра.

"Обстановка по закінченню перемирʼя однозначно загостриться", - наголосив він.

Загроза для Херсона: РФ може використати перемир’я для наступу - ЗМІ
Херсон / Інфографіка: Главред

Ситуація в Олешках - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 жовтня бійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Національної гвардії України провели успішну операцію з доставки до міста Олешки гуманітарного вантажу. За допомогою безпілотників українські військові доставили пакунки загальною вагою майже 4 тонни.

23 жовтня Україна та РФ домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області. Перемир’я дозволить доставити до міста гуманітарну допомогу, а також підготувати евакуацію мирних мешканців безпечним коридором.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець говорив, що у районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області 27 жовтня запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Він почав діяти о 3:00 за київським часом.

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Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

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