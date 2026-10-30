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Україна призупинила атаки на російські НПЗ: WSJ розкрив причину

Віталій Кірсанов
30 жовтня 2026, 07:07
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Негласна пауза може тривати до завершення проміжних виборів у Сполучених Штатах або навіть до кінця листопада.
Україна призупинила атаки на російські НПЗ
Україна призупинила атаки на російські НПЗ / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Зеленський не віддавав наказ повністю припинити удари по НПЗ
  • Кушнер вимагав від України призупинити атаки на 30 днів
  • Європейські союзники також радили Києву зробити паузу

Українські військові тимчасово скоротили кампанію атак на російські нафтопереробні заводи після кількох тижнів тиску з боку президента США Дональда Трампа. Негласна пауза може тривати до завершення проміжних виборів у Сполучених Штатах або навіть до кінця листопада. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані з перебігом військових операцій.

За даними видання, фактичне призупинення ударів по російських НПЗ почалося минулого тижня на тлі загострення відносин між Києвом і Вашингтоном. Незадовго до цього Трамп закликав усунути президента України Володимира Зеленського, а компанія SpaceX Ілона Маска обмежила використання українськими військовими супутникового зв’язку Starlink.

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Двоє українських військових чиновників розповіли WSJ, що в середині жовтня підрозділам, відповідальним за далекобійні атаки, повідомили про необхідність фактично зупинити кампанію проти російських нафтопереробних підприємств. При цьому військові мали завершити операції, які на той момент уже перебували в процесі виконання.

Зеленський не віддавав наказ повністю припинити удари по НПЗ

Як стверджують джерела видання, міністр оборони України Євген Хмара поінформував Зеленського, що через складну дипломатичну ситуацію військове командування вирішило тимчасово утриматися від атак на російські НПЗ.

Український президент погодився з таким підходом, однак залишив військовим можливість відновити удари, якщо вони вважатимуть це за необхідне.

Сам Зеленський заперечує, що українським підрозділам надходив наказ повністю відмовитися від атак на російські нафтопереробні заводи.

"Наші хлопці цими днями намагалися діяти трохи обережніше. Але у них немає наказу не завдавати ударів по нафтопереробних заводах", - заявив президент журналістам у Києві у вівторок.

Він також наголосив, що українські підрозділи безпілотників продовжують атакувати різні військові та інші цілі на території Росії.

Україна призупинила атаки на російські НПЗ: WSJ розкрив причину
Главред

Кушнер вимагав від України призупинити атаки на 30 днів

За інформацією WSJ, останніми тижнями Трамп посилив тиск на Київ, вимагаючи припинити удари по російській нафтопереробній інфраструктурі. Американський президент звинувачував Україну у підвищенні світових цін на паливо, хоча експерти енергетичного ринку переважно пов’язували цю тенденцію з війною між США та Іраном.

Це питання порушував і спеціальний представник США Джаред Кушнер. Під час зустрічі із Зеленським 20 жовтня в Осло він знову передав вимогу Трампа відмовитися від атак на російські енергетичні об’єкти. За словами двох американських чиновників, розмова відбувалася в напруженій атмосфері.

Кушнер, який через хворобу долучився до зустрічі дистанційно, заявив українському президенту, що той має призупинити удари. Як аргумент він зазначив, що разом зі спецпредставником США Стівом Віткоффом витрачає значний час і зусилля, а також використовує авіацію та паливо для посередництва в переговорах з Москвою.

Один із представників американської адміністрації зазначив, що 30-денне припинення атак на російські НПЗ могло б стати для України своєрідним жестом вдячності за дипломатичні зусилля Вашингтона.

Європейські союзники також радили Києву зробити паузу

За даними видання, європейські партнери України теж закликали Зеленського враховувати політичну чутливість питання енергетичних цін у США напередодні проміжних виборів.

Деякі найближчі союзники Києва були стурбовані загостренням відносин між Трампом і Зеленським, а також проблемами з використанням Starlink. Тому вони рекомендували українському керівництву тимчасово утриматися від ударів по російських НПЗ щонайменше до завершення американської виборчої кампанії.

Водночас українські та європейські чиновники описували ситуацію більш неоднозначно, ніж американська сторона.

Україна хотіла отримати поступки від США в обмін на припинення ударів

Як пише WSJ, під час останніх контактів із Трампом Зеленський давав зрозуміти, що Київ розраховує на відповідні кроки Вашингтона у разі відмови від атак на російські нафтопереробні заводи.

Одним із варіантів українська сторона розглядала взаємне енергетичне перемир’я. Воно передбачало б припинення російських ударів по українських електростанціях та інших об’єктах енергетичної інфраструктури.

Крім того, Зеленський допускав можливість домовитися про постачання додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які необхідні для захисту української енергетики.

Ще однією пропозицією було отримання дозволу на використання Starlink на території Росії для знищення російських ракетних установок.

Однак, за інформацією видання, жодна з цих ініціатив не отримала подальшого розвитку.

Удари по російських НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прислухалася до прохання США і призупинила атаки на НПЗ РФ на кілька днів. Однак сама Росія в цей час продовжила атакувати енергосистему України та вбивати мирне населення. Тому удари по НПЗ відновляться.

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує зупинити роботу механізму PURL, через який Україна отримує американську зброю, щоб змусити Київ припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Водночас у Міністерстві оборони заявили, що Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії, такі удари суттєво послаблюють військово-економічний потенціал агресора.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайфстайл тощо, пише Вікіпедія.

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