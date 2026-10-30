РФ вдарила балістикою по підприємству у Полтавській області – що відомо

Ціллю російської атаки стало одне з промислових підприємств Полтавської області.

https://glavred.net/war/rf-udarila-ballistikoy-po-predpriyatiyu-v-poltavskoy-oblasti-chto-izvestno-10808099.html Посилання скопійоване

Росія завдала балістичного удару по підприємству в Полтавській області / колаж: Главред, ілюстративне фото: pixabay, Міноборони Росії

Коротко:

У Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств

Фахівці з'ясовують наслідки обстрілу

У ніч на п’ятницю, 30 жовтня, російські війська атакували ракетами промислове підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

відео дня

За його словами, ціллю російської атаки стало одне з промислових підприємств району.

"У Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств", - написав голова ОВА.

Наразі фахівці з'ясовують подробиці події та наслідки обстрілу.

Нагадаємо, після третьої години ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного удару. Ракети рухалися в напрямку Кременчука.

Кременчук та інші населені пункти Полтавської області останніми днями неодноразово зазнавали російських атак. Так, вдень 29 жовтня російські війська завдали серії ударів по цивільних об’єктах у Дніпрі, Чернігові, Кременчуці та Запоріжжі. Серед загиблих внаслідок обстрілів були діти.

Крім того, російські окупанти регулярно атакують Полтавську область безпілотниками. Зокрема, 22 жовтня дрони завдали удару по об’єкту залізничної інфраструктури в Полтаві. Ще одна атака на місто сталася 17 жовтня - тоді загинула людина.

Чи атакуватиме РФ Україну взимку - думка експерта

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів у коментарі ЗМІ, що Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч ударних дронів типу "Шахед" і ще близько 700 безпілотників "Герань-5". Країна-агресор накопичує ресурси для атак на Україну взимку.

За словами Бескрестнова, Росія також розробляє нові види озброєння. Над ракетами та безпілотниками працюють щонайменше п’ять конструкторських бюро. Крім того, Москва планує масово виробляти дешеві реактивні ракети.

"Вони планують виробляти десятки тисяч на рік", - підкреслив радник.

Водночас, за оцінкою Бескрестнова, у Росії немає значного запасу ударних дронів, і вона відправляє їх на атаки майже відразу після виробництва. Він також зазначив, що географія російських ударів змінилася: супротивник дедалі частіше атакує західні та інші регіони України.

Удари РФ по містах України - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що Росія завдала авіаудару по Ізюму в Харківській області. У результаті атаки частково зруйновано п’ятиповерховий будинок.

Президент Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових балістичних ударів по країні. Президент закликав громадян берегти себе.

Студія художньої гімнастики Magic sports повідомила про загибель 15-річної вихованки Яни Пешкової внаслідок ракетного удару по Чернігову. Ліцей №1 підтвердив загибель двох своїх учениць, а також висловив співчуття родинам і близьким.

Читайте також:

Про особу: Віталій Дяківнич Віталій Анатолійович Дяківнич – голова Полтавської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації з 8 січня 2026 року. Народився 14 серпня 1979 року в селищі Диканька Полтавського району Полтавської області. Вищу освіту здобув у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, який закінчив у 2001 році за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Історія та основи економіки", отримавши кваліфікацію вчителя історії та основ економіки. У 2017–2020 роках навчався у Харківському регіональному інституті державного управління НАГУ при Президентові України, де здобув ступінь магістра з публічного управління та адміністрування. Трудову діяльність розпочав у липні 2001 року на посаді державного податкового інспектора групи обліку та контролю відділу податкового аудиту та валютного контролю Петропавлівської міжрайонної державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, де працював до березня 2002 року. У 2002–2003 роках - менеджер зі збуту в колективному фермерському господарстві "Лот" у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області. З жовтня 2004 року по грудень 2016 року обіймав посади у виконавчому апараті Диканської районної ради Полтавської області (селище Диканька). З грудня 2016 року по березень 2021 року очолював апарат Диканської районної державної адміністрації. У 2020 році був обраний депутатом районної ради 8-го скликання. У червні 2021 року перейшов на роботу до Миргородської районної державної адміністрації на посаду першого заступника голови. У період з 8 червня 2022 року по січень 2023 року тимчасово виконував обов’язки голови Миргородської РДА. З січня 2023 року по січень 2026 року очолював Миргородську районну державну адміністрацію Полтавської області. 8 січня 2026 року був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації. Одружений, має двох дочок – Тетяну та Златославу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред