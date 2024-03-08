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Удари на 150 кілометрів: ЗСУ почали далекобійне полювання на літаки РФ

Олексій Тесля
8 березня 2024, 15:54
Після значних втрат окупанти значно знизили кількість ударів КАБами, каже Микола Олещук.
Патріот.
ЗСУ збивають літаки РФ на далеких відстанях / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov/John Hamilton

Ракетні війська Повітряних сил здійснили бойове застосування по літаках росіян більш ніж за 150 км, триває перевірка результатів удару, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи", - написав він у Telegram.

За словами Олещука, після значних втрат - літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також винищувачів Су-34 і Су-35 - окупанти значно знизили кількість ударів КАБами, а літаків ДРЛО досі в Азовському морі немає.

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Він також заявив, що серед російських льотчиків почалися "дискусії" щодо рішення командування відправляти їх "в один кінець", що може призвести до саботажу.

Хто такий Микола Олещук

Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Знищення літаків Росії

Раніше українські сили знищили російський літак А-50. Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, що за один ранок ЗСУ збили три винищувачі окупантів. Перший літак було збито близько першої години ночі на східному напрямку, ще два російські літаки було збито близько 09:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Крім того, у ЗС натякнули на знищення літаків РФ - ЗСУ відпрацювали по Су-34 і Су-35. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

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ЗСУ російський літак війна Росії та України
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