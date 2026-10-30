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"Не впізнати її": постаріла Кабаєва з’явилася з новим обличчям

Христина Трохимчук
30 жовтня 2026, 05:55
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Фаворитка диктатора Путіна здивувала росіян новою зовнішністю.
Нове обличчя Аліни Кабаєвої
Нове обличчя Аліни Кабаєвої / колаж: Главред, фото: Super.ru; skygrace.ru

Ви дізнаєтеся:

  • Навіщо Аліна Кабаєва відвідала Індію
  • Які зміни у зовнішності фаворитки Путіна здивували публіку

Колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають багаторічною коханкою президента країни-агресора РФ Володимира Путіна, знову опинилася в центрі бурхливих обговорень. Фаворитка диктатора з’явилася на публіці з помітно зміненою зовнішністю, а її нові фотографії активно публікують росЗМІ.

Приводом для появи Кабаєвої на публіці стала поїздка до Індії, де вона вирішила особисто привітати російських переможниць клубного чемпіонату світу AEON Cup. Для офіційного заходу улюблениця диктатора обрала темно-синій брючний костюм із приталеним жакетом, який візуально підкреслював вузьку талію. Образ вона доповнила яскравим макіяжем та зачіскою.

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Аліна Кабаєва в Мумбаї
Аліна Кабаєва в Мумбаї / фото: super.ru

Однак набагато більше уваги росіян привернуло не елегантне вбрання, а змінене обличчя 42-річної екс-спортсменки. У Кабаєвої стали помітнішими вилиці, а очі набули форми, яку в пластичній хірургії називають "лисячими оченятами". Брови улюблениці диктатора взагалі порівняли зі "злітно-посадковими смугами". У мережі припустили, що зміни могли бути пов’язані з черговою підтяжкою обличчя або використанням фотошопу.

"Не впізнати її".

"Свіжа підтяжка і "Оземпік", але виглядати молодшою вона не стала".

"Обличчя стало злим. І ніс перероблений?"

Аліна Кабаєва - пластична операція
Аліна Кабаєва - пластична операція / фото: super.ru

Обговорення дивних змін у зовнішності улюблениці диктатора виникають регулярно. Ще у 2025 році після публікації чергових знімків Кабаєвої у ЗМІ писали, що вона, ймовірно, перенесла пластичну операцію і стала практично невпізнанною.

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Про персону: Аліна Кабаєва

Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадська та політична діячка, медіа-менеджерка. З вересня 2014 року - голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".
У 2022 році через підтримку терористичного вторгнення РФ в Україну низка країн запровадила персональні санкції проти Кабаєвої.

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