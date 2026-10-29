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Світло вимикатимуть майже весь день: які графіки діятимуть 30 жовтня

Руслана Заклінська
29 жовтня 2026, 20:05
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Укренерго оголосило про нові обмеження електроспоживання на 30 жовтня.
Світло вимикатимуть майже весь день: які графіки діятимуть 30 жовтня
Відключення світла 30 жовтня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Головне:

  • Погодинні відключення триватимуть із 6:00 до 23:59
  • Обмеження становитимуть від 1,5 до 2,5 черг
  • Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності

У п’ятницю, 30 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть графіки відключення світла. Обмеження для всіх категорій споживачів становитимуть від 1,5 до 2,5 черг. Про це повідомило Укренерго.

Графіки погодинних відключень діятимуть із 6:00 до 23:59. У цей самий час для промислових споживачів застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

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Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти України.

Світло вимикатимуть майже весь день: які графіки діятимуть 30 жовтня
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів. Українцям радять стежити за повідомленнями та графіками на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу - обленерго.

Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в періоди, коли світло є.

Якими можуть бути відключення взимку - думка експерта

Взимку в Україні відключення електроенергії можуть тривати щонайменше шість годин на добу. За прогнозом енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, за середньодобової температури -10 °C та за відсутності нових значних обстрілів світло можуть вимикати вранці на дві години, а ввечері - на три-чотири години.

За словами експерта, найбільших обмежень можуть зазнати Київ і Київська область, а також Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська та Чернігівська області.

Найскладнішими для енергосистеми будуть ранкові та вечірні години, коли споживання електроенергії зростає. Водночас узимку сонячна генерація працюватиме менш ефективно, що ускладнить балансування енергосистеми.

"Найскладніший час - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - підкреслив Ігнатьєв в ефірі "Ранок.LIVE".

Відключення світла в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Міністерство енергетики повідомило, що внаслідок атак понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання. Представники компанії ДТЕК інформували про зупинку ТЕС ДТЕК.

НЕК "Укренерго" повідомило про застосування графіків обмежень споживання електроенергії у частині областей. За даними компанії, обмеження діять з 06:00 до 23:59 з обсягом від 1,5 до 2,5 черг для всіх категорій споживачів.

ДТЕК у своєму повідомленні підтвердив введення екстрених відключень в окремих районах столиці. Компанія наголосила, що в умовах екстрених відключень звичні графіки відключень не діють.

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Про компанію: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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