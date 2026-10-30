В небі хмари густого диму: атаковано НПЗ в Росії, виникла масштабна пожежа

Дані моніторів свідчать про те, що ліквідувати пожежу росіяни не можуть вже кілька годин.

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Нафтопереробна галузь РФ знову під ударом / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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Дрони атакували НПЗ у Самарській області

Внаслідок атаки на заводі виникла потужна пожежа

Після паузи в ударах по НПЗ атакувано Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Про вибухи та пожежу в районі НПЗ у Самарській області країни-агресора Росії повідомили місцеві жителі близько 05:00 30 жовтня. Російська влада поки не підтверджує ураження заводу.

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"Новокуйбишевськ, Самарська область місцеві повідомляють про атаку та пожежу", - йдеться у повідомленні.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Відео наслідків атаки на НПЗ в Самарській області можна переглянути у Telegram-каналі Главред за посиланням.

Що відомо про Новокуйбишевський НПЗ

Підприємство належить "Роснефті" та є одним із великих виробників авіаційного пального в РФ. Його потужність становить близько 8,8 млн тонн нафти на рік. Раніше, з березня 2025 року, цей нафтопереробний завод Сили оборони України атакували щонайменше 10 разів.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Який ефект мають удари України по НПЗ Росії - думка експерта

Главред писав, що за словами фахівця із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ЗСУ на російські НПЗ та порти мають не лише військовий ефект - вони демонструють світові, що Росія більше не є надійним постачальником енергоносіїв і будь-який бізнес чи держава ризикують залишитися без ресурсів у критичний момент.

Україна ще з перших років війни активно вела дипломатичну кампанію, наголошуючи: купівля російських вуглеводнів фактично означає фінансування агресії проти України. Однак не всі країни дослухалися до цих аргументів, тому Київ був змушений вдатися до більш рішучих кроків, аби зменшити доходи Кремля.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 29 жовтня росіяни повідомили про атаку на Стерлітамак у Республіці Башкортостан. Там помітили спершу проліт дронів, а потім в небі над містом з'явилися хмари диму.

Раніше, ввечері 28 жовтня, дрони атакували Москву і Підмосков'я. Було введене обмеження на прийом та виліт бортів в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковське.

Напередодні, ввечері 27 жовтня, в російському Липецьку пролунали вибухи на тлі масованої атаки безпілотників. Пожежа виникла в районі Новолипецького металургійного комбінату.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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