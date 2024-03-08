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У РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зламали штурм РФ на сході – Forbes

Олексій Тесля
8 березня 2024, 17:13
Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.
У РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зламали штурм РФ на сході – Forbes
ЗСУ стримують атаки ворога / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Захоплення Авдіївки Донецької області стало для РФ пірровою перемогою, внаслідок якої вона втратила тисячі бійців і сотні бронемашин.

Про це пише Forbes із посиланням на дані OSINT-аналітиків, які від початку війни підраховують пошкоджену, знищену і покинуту техніку ЗСУ та окупантів.

При цьому 2 березня було 97 втрат, з них 84 - окупантів РФ. Це вчетверо вище за середньодобовий показник для загарбників і вдвічі вище за середній показник для ЗСУ.

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Зазначається, що лютневий рекорд став підсумком чотиримісячної кампанії армії РФ із захоплення Авдіївки. Автори публікації називають авдіївську перемогу ЗС РФ пірровою, оскільки 2-а і 41-ша загальновійськові армії РФ у підсумку втратили 16 000 осіб знищеними, десятки тисяч пораненими і близько 700 одиниць техніки.

При цьому нагадується про те, що 110-а бригада ЗСУ відступила з Авдіївки в середині лютого. Замість того, щоб зупинитися в руїнах міста, росіяни продовжували переслідувати бійців ЗСУ, які відступали, у першій лінії поселень за кілька кілометрів на захід від Авдіївки, внаслідок чого було захоплено ще кілька сіл.

Однак у сусідній лінії сіл - Бердичі, Орлівка і Тоненьке - українські 47-та, 3-тя і 57-та бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч танками, артилерією, мінометами і безпілотниками.

При цьому українські сили зуміли зупинити подальше просування РФ. Свідчення запеклих боїв знаходяться на полях, дорогах і лісосмугах на захід від Авдіївки у вигляді сотень одиниць розбитої техніки РФ і набагато менше розбитої української.

84 одиниці знищеної техніки РФ, які OSINT-дослідники відзначили 2 березня, можуть бути наслідком останнього великого наступу ворога на захід від Авдіївки.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на захоплення панівної висоти на сході. Для окупаційної армії РФ Часів Яр набагато важливіший за Бахмут, каже Михайло Макарук.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко розповів про ситуацію під Авдіївкою. Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Зараз тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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Авдіївка ЗСУ війна Росії та України
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