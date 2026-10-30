Окупанти готують щось жахливе: як РФ використовує перемир'я на Херсонщині

Українські оборонці попередили про дві загрози, які можуть виникнути після припинення режиму тиші.

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Окупанти хоч і дотримуються режиму тиші, але разом з тим використовують його для воєнний цілей / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншоти

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Як окупаційна армія використовує режим тиші на Херсонщині

Чи може ворог після тимчасового перемир'я піти у наступ на Херсон

Як зміняться обстріли правобережжя Херсонищи після 1 листопада

Країна-агресор Росія вперше за увесь час війни проти України повністю дотримується режиму тиші на визначеній ділянці задля проведення гуманітарної операції в Олешках Херсонської області. Однак вже з'явилися перші сигнали, що окупанти дотримуються домовленостей у власних цілях.

Главред дізнався, як російська армія використовує тимчасове перемир'я у військових цілях, про що попереджають українців військові та експерти і які плани у ворога після закінчення режиму тиші.

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Військові помітили підозрілу активність противника

Першими про підозрілу активність окупантів заговорили бійці на передовій. Кілька українських військових розповіли німецькому виданню BILD, що бачили відео з дронів із великими військовими перегрупуваннями на лівобережжі.

Один із них повідомив журналістам, що російські КамАЗи з бойовими групами пересуваються там без перерви.

"Це якесь божевілля! Промислову зону Каховки накривають сітками проти дронів", - зауважив він.

Херсон / Інфографіка: Главред

Про велику кількість російських військових вантажівок кажуть і мешканці Голої Пристані, що приблизно за 14 кілометрів на південний захід від Херсона.

Ще один український військовий описав, що відбувається в лісовому масиві біля села Раденськ.

"Ліс поблизу Раденська практично заповнений реактивними установками "Град". Ліс вирубують, деревину вивозять. Додаткові бункери зміцнюють. Готують щось жахливе", - наголосив він.

Інший співрозмовник BILD зазначив, що окупанти підтягують до Дніпра підрозділи безпілотників. Він не виключає, що росіяни спробують висадитися на правому березі.

Росіяни готуються до наступу на Херсонському напрямку

Ту саму картину, що й співрозмовники німецьких журналістів, описують українські бійці у своїх Telegram-каналах. Військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" вважає, що противник готує активні дії на Херсонщині.

На його думку, такий сценарій можна було передбачити, коли сторони домовлялися про локальний режим тиші.

"Росіяни готуються до наступу на Херсонському напрямку. На прифронтових територіях готують укріпи, затягують сітками дороги, а в населені пункти безперервно завозять особовий склад, БК та провізію", - написав Бунятов.

Військовий також вважає, що події в Олешках показують, як поводитиметься Росія в разі ширшого припинення вогню. За його словами, Москва не відмовиться від нагоди накопичити сили під час паузи в бойових діях.

Олешки / Інфографіка: Главред

"Це було цілком очікувано, жоден не прогавив би таку можливість. Це міні-приклад того, що відбуватиметься після оголошення перемир'я на всій лінії фронту", - наголосив "Осман".

Ворог планує розширити зону ураження правого берега Херсонщини

Схожий прогноз дав й офіцер, який воює на цьому напрямку. Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" розповів у Telegram, що противник проводить перегрупування під час режиму тиші. На його думку, головна мета окупантів - розширити зону ураження правобережжя.

"На Херсонщині противник використовує перемир'я для перегрупування своїх підрозділів, підтягуючи ближче до Дніпра розрахунки БпЛА та всю інфраструктуру для того, щоб потім завдавати ударів тактичними засобами на максимальну глибину підконтрольного нам правого берега Дніпра", - пояснив офіцер.

Росія може посилити обстріли правобережжя Херсонщини / фото: скріншот з DeepState

"Алекс" попереджає, що українським підрозділам може стати важче, коли режим тиші закінчиться. Він не виключає і спроб росіян переправитися через річку.

"Обстановка по закінченню перемир'я однозначно загостриться, положення наших військ може ускладнитись, не виключена активність десантних груп противника через Дніпро", - додав старший лейтенант.

Окупанти можуть зайти в Олешки

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук сказав в етері "Еспресо", що окупанти можуть скористатися гуманітарною паузою, щоб розмінувати шляхи для своєї техніки й посилити присутність на лівобережжі.

За його словами, очищені маршрути годяться не тільки для гуманітарних колон, а й для переміщення армійських підрозділів.Експерт припускає, що під приводом евакуації в Олешки можуть зайти російські військові та інженерні частини й залишитися там після режиму тиші. При цьому він нагадав, що в місті досі перебувають українські цивільні.

"З воєнної точки зору це перемир'я їм вигідно, але на лівому березі Дніпра живуть наші люди", - підкреслив Лакійчук.

У росіян немає достатньо сил, щоб форсувати Дніпро

Військовий експерт і засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний сказав в ефірі Radio NV, що головна загроза для Херсона після режиму тиші - посилення обстрілів.

Він пояснив, що прибережні села на окупованому березі здебільшого зруйновані, а поруч простягається Олешківська пустеля.

"Для того, щоб приховати велику кількість людей та техніки, там практично нічого немає. Єдине місце, де можна організувати таку військову базу, – це Олешки, і саме в ньому у великій кількості російські військові і наші цивільні люди, яким росіяни не допомагали вижити. Олешки використовувалися як військова база", - розповів Нарожний.

Форсування Дніпра, на думку Нарожного, потребує сил, яких у росіян на цій ділянці немає.

"Наступ на Херсон організувати практично нереально, бо росіянам треба перейти річку, щоб наступати. А значно підсилити удари по Херсону можуть, підтягнувши артилерію. Можуть завезти велику кількість дронів, операторів. Це реально. Я не думаю, що форсування Дніпра відбудеться, бо для такої масштабної операції треба сотні тисяч особового складу", - наголосив експерт.

Він пояснив, що для такої операції окупантам довелося б перекинути підрозділ на правий берег, закріпитися там і побудувати міст для підкріплення. Під вогнем українських сил, за його словами, це неможливо. Тому для міста небезпечніші приховані поставки в Олешки.

"Для Херсона небезпека в тому, що під прикриттям цієї гуманітарної місії росіяни можуть завезти в Олешки додаткову техніку і свої підрозділи, щоб посилити обстріли по місту", - підсумував експерт.

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