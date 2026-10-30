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США та РФ обговорюють зняття санкцій із багатомільярдного фонду Кремля – CNN

Віталій Кірсанов
30 жовтня 2026, 07:53
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Адміністрація президента США та Кремль обговорюють можливе скасування американських санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій.
США обговорюють з Росією скасування обмежень щодо фонду Кремля
США обговорюють з Росією скасування обмежень щодо фонду Кремля / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

  • США розглядають можливість пом'якшення санкцій проти Росії
  • Білий дім намагається стримати ціни на паливо перед виборами в США
  • Київ і Європа побоюються нових поступок Москві

Адміністрація президента США Дональда Трампа та російська влада обговорюють можливість скасування американських санкцій щодо Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який володіє активами на мільярди доларів. Таке рішення може стати черговою поступкою Вашингтона Москві на тлі переговорів про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяви помічника президента Росії Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова та американського чиновника.

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Ушаков розповів журналістам, що консультації зі США щодо скасування обмежень проти державного інвестиційного фонду тривають уже деякий час. За його словами, генеральний директор РФПІ та спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрієв активно обговорює цю тему з американськими чиновниками.

"Яким буде результат, я не знаю", - додав помічник російського президента.

Американський чиновник підтвердив, що адміністрація Трампа розглядає можливість виключення фонду зі списку санкцій. Він зазначив, що Дмитрієв виявився корисним для американських переговірників у процесі обговорення шляхів припинення війни в Україні.

"Адміністрація проводить звичайний процес оцінки заяви РФПІ щодо виключення зі списку, щоб поліпшити відносини між США та Росією й допомогти припинити війну", - заявив представник США.

США розглядають можливість пом’якшення санкцій проти Росії

Обмеження щодо РФПІ ввела адміністрація колишнього президента США Джо Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Тоді фонд охарактеризували як фактично прихований фінансовий інструмент Володимира Путіна та його найближчого оточення.

Обговорення можливого скасування санкцій відбувається на тлі інших рішень Трампа, які викликали критику у Вашингтоні та занепокоєння серед західних союзників США.

Раніше цього місяця американський президент оголосив про досягнення домовленості, яка дозволить постачати російське дизельне паливо на світові енергетичні ринки. Крім того, він скасував черговий пакет обмежень, пов’язаних із продажем російських викопних енергоносіїв, який незадовго до цього було підписано.

Також було відкладено законодавчу ініціативу щодо введення мит до 100% на товари з держав, які є найбільшими покупцями російської нафти та газу. Йдеться про п’ять провідних імпортерів російської сировини, експорт якої забезпечує Москву коштами для фінансування військових дій.

Домовленість щодо дизельного палива передбачає призупинення санкцій на його експорт строком на шість місяців. Це дозволить продавати паливо за ринковими цінами. При цьому експерти сумніваються, що таке рішення матиме істотний вплив на світовий ринок дизельного палива.

Росія заборонила експорт дизельного палива на початку липня після того, як удари українських безпілотників по російських НПЗ призвели до масштабного дефіциту палива всередині країни.

Білий дім намагається стримати ціни на паливо перед виборами в США

Як зазначає CNN, адміністрація Трампа прагне знизити тиск на ціни на нафту та дизельне паливо в США напередодні проміжних виборів, які відбудуться наступного тижня.

Сам американський президент пояснив рішення послабити частину санкцій прагненням зберегти Росію за столом переговорів.

"Я веду переговори про мир у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого, що могло б безглуздо відштовхнути Росію від столу переговорів", - написав Трамп у Truth Social 18 жовтня.

Водночас глава Білого дому звинувачував Україну у зростанні світових цін на паливо та посилював тиск на президента Володимира Зеленського, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Це відбувається на тлі триваючих російських атак на українські міста, села та енергетичну інфраструктуру.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Київ і Європа побоюються нових поступок Москві

На тлі зближення Вашингтона та Москви в Києві та європейських столицях зростає занепокоєння тим, що адміністрація Трампа може піти на нові поступки Росії, намагаючись домогтися від Володимира Путіна згоди на мирну угоду.

Україна вже тривалий час закликає посилити санкційний тиск на російський експорт енергоносіїв. Доходи від продажу нафти та газу залишаються одним із джерел фінансування російської війни.

Як Путін може використати скасування санкцій США - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, Кремль спробує використати нинішні рішення Дональда Трампа, щоб налагодити з США двосторонній діалог, не пов’язаний із мирним процесом.

Найближчі кроки Кремля, на думку політолога, будуть спрямовані на те, щоб перетворити нинішнє потепління відносин із Вашингтоном на стабільний канал взаємодії. Енергетичні угоди, які вже обговорюють Москва і Вашингтон, експерт вважає лише верхівкою айсберга.

Зняття санкцій з РФ - останні новини на цю тему

Нагадаємо, "Главред" писав, що президент США Дональд Трамп призупинив введення ключових санкцій проти Росії та розглядає можливість подальшого послаблення обмежень на торгівлю російськими енергоносіями.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США може розглянути можливість подальшого пом'якшення санкцій проти Росії, зокрема обмежень, що зачіпають галузь виробництва добрив.

Напередодні Дональд Трамп призупинив на 60 днів застосування санкцій і мит проти Росії, передбачених "законом Грема", який він сам підписав лише місяць тому.

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Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована в 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також за кордоном є багато філій. Окрім США, телекомпанія транслює свої програми через кабельну мережу також і в Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення у 212 інших країнах світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться понад 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

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