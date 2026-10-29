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Зірка "Жіночого кварталу" розповіла подробиці роману та про важкий період

Олена Кюпелі
29 жовтня 2026, 18:50
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За словами актриси, зараз у її особистому житті все складається добре.
Актриса Нікітіна розповіла про свій біль
Актриса Нікітіна розповіла про свій біль / Колаж Главред, фото Instagram/nikitkinna

Коротко:

  • Як Нікітіна познайомилася зі своїм обранцем
  • Що вона розповіла про важкий період

Актриса та учасниця українського гумористичного проєкту"Жіночий квартал" Катерина Нікітіна поділилася подробицями особистого життя, розповіла про плани на майбутнє та зізналася, що нещодавно пережила період емоційного виснаження.

В інтерв’ю 1+1 артистка також висловилася щодо упередженого ставлення до жіночого гумору та пояснила, чому вважає сміх важливим способом долати важкі переживання.

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Катерина Нікітіна мріє про сім’ю та дітей

За словами актриси, зараз у її особистому житті все складається добре. Нікітіна зізналася, що хотіла б розвивати стосунки з коханою людиною і поступово рухатися до більш сімейного способу життя.

Серед її мрій - власний затишний дім, діти та ще одна велика собака. Артистці хочеться мати місце, куди можна повертатися після насиченого дня, відпочивати й почуватися в безпеці.

Нікітіна розповіла, що у них з обранцем багато спільного. Вони рідко сваряться, люблять проводити час разом і зберігають частину свого життя поза межами соціальних мереж. За словами актриси, у їхніх стосунках є чимало кумедних моментів, які залишаються лише між ними.

Історія кохання почалася з чашки чаю

Знайомство Катерини Нікітіної з майбутнім коханим відбулося в поїзді. Одного разу вони їхали на роботу, але тоді ще не були знайомі особисто - лише знали про існування одне одного.

Актриса захотіла купити чай, однак у неї не виявилося готівки. Вона звернулася до провідника, а потім попросила чоловіка, який стояв поруч, заплатити за напій. Він погодився, але від запропонованих грошей відмовився.

Нікітіна познайомилася з чоловіком у поїзді
Нікітіна познайомилася з чоловіком у поїзді / Фото Instagram/nikitkinna

Після цього чоловік знайшов Нікітіну в Instagram і написав їй. Так почалося їхнє листування, яке через кілька місяців переросло в романтичні стосунки.

При цьому артистка згадала, що ще до зустрічі в поїзді отримувала від майбутнього обранця повідомлення в соцмережах. Приблизно у 2020 році він похвалив її після одного з проєктів, але тоді спілкування на цьому й закінчилося.

Катерина Нікітіна зізналася в емоційному виснаженні

Однією з найособистіших тем інтерв’ю став період емоційного спаду, який артистка пережила нещодавно. Нікітіна розповіла, що в якийсь момент їй постійно хотілося спати, лежати й відмовлятися від звичної активності.

При цьому відпочинок не приносив повного полегшення: актриса починала звинувачувати себе за те, що нічого не робить, поки інші продовжують працювати й допомагати оточуючим. Поступово вона зрозуміла, що почуття провини лише посилює емоційне виснаження.

Нікітіна зізналася, що кілька днів, а потім і тиждень-два намагалася не вимагати від себе занадто багато. Вона займалася необхідними справами, гуляла з собакою, а решту часу дозволяла собі відпочивати. Поступово сили почали повертатися.

Актриса вважає, що в такі періоди важливо не порівнювати себе з іншими й не намагатися постійно відповідати очікуванням. Іноді людині необхідно зупинитися, дати вихід емоціям і відновитися у власному темпі.

За словами Нікітіної, їй також допомогло дозволити собі плакати, а не придушувати переживання. Вона зазначила, що кожен справляється з емоційним навантаженням по-своєму: комусь допомагає розмова з близькими, комусь - відпочинок, а комусь потрібно виплакатися.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред,українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, чи варто глядачам чекати на повернення програми "Світське життя", яка протягом багатьох років знайомила аудиторію з подіями українського шоу-бізнесу. Також знаменитість натякнула на новий телевізійний проєкт, над яким зараз працює її команда.

Раніше також французький тенісист Гаель Монфіс розповів про свій емоційний стан після розставання з українською спортсменкою Еліною Світоліною. За словами тенісиста, розрив важко позначився на його психологічному стані, тренуваннях та апетиті.

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Про шоу: "Жіночий квартал"

"Жіночий квартал" - гумористичне розважальне телевізійне шоу, яке виходить на телеканалі 1+1 Україна з жовтня 2018 року. Виробництво здійснює "Студія "Квартал 95" за підтримки 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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