Астрономи здивували сенсаційним відкриттям: за Плутоном "випливла" нова планета

Наразі 2026 ED138 знаходиться на відстані 46 астрономічних одиниць.

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Астрономи зробили важливе відкриття / Колаж: Главред, фото: Pixabay

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Об'єкт за орбітою Плутона може виявитися карликовою планетою

2026 ED138 знаходиться на відстані 46 астрономічних одиниць

Астрономи нещодавно зробили сенсаційне відкриття - виявили за орбітою Плутона новий об’єкт, який може виявитися карликовою планетою.

Об'єкт отримав тимчасову назву 2026 ED138. Попередній аналіз свідчить про те, що це може бути один із найбільших і найяскравіших об'єктів за орбітою Нептуна, повідомляє Rubinobservatory.

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Перше спостереження 2026 ED138 відбулося 4 березня 2026 року, проте увагу на об’єкт вчені звернули лише в середині жовтня. Як виявилося, з весни 2026 ED138 спостерігали вже кілька разів, що дозволило розрахувати параметри орбіти кандидата в карликові планети.

Зараз 2026 ED138 знаходиться на відстані 46 астрономічних одиниць - ця одиниця виміру (а.о.) відповідає відстані від Землі до Сонця або 150 мільйонам кілометрів.

Для порівняння: орбіта Плутона розташована від Сонця приблизно на відстані 40 астрономічних одиниць, Нептуна - приблизно на відстані 30 а.о. від Сонця. У перерахунку на більш звичні одиниці, 2026 ED138 віддалена від Сонця на 6,88 мільярда кілометрів або 6,38 світлових годин.

Що таке карликова планета

Статус карликової планети можуть отримати такі об’єкти, які одночасно обертаються навколо Сонця, не є супутником жодної з відомих планет, мають достатню масу, щоб завдяки власній гравітації набути сферичної форми, але при цьому не можуть очистити свою орбіту від інших об’єктів.

Саме через порушення останньої вимоги Плутон у 2006 році - одночасно з уточненням визначення - був визнаний карликовою планетою Міжнародним астрономічним союзом (МАС).

Міжнародний астрономічний союз наразі визнає п’ять карликових планет у Сонячній системі. Окрім Плутона, це Церера, Хаумеа, Макемаке та Еріда. Існує також близько десятка об’єктів-кандидатів, статус яких до кінця не з’ясований. Поки що про 2026 ED138 відомо дуже мало, зокрема незрозуміло, чи відповідає об’єкт вимогам щодо достатньої маси та сферичної форми.

Незвичайна знахідка в космосі: астрономи розкрили нову таємницю

Астрономи виявили невідомий об’єкт, що наблизився до Землі, застосувавши незвичайний спосіб спостереження. Щоб усунути перешкоди від супутників і космічного сміття, вчені використали земну тінь, яка допомогла відокремити потрібний сигнал від штучних слідів на орбіті.

Завдяки цьому методу дослідникам вдалося виявити об’єкт, який раніше залишався непомітним на тлі яскравого неба. Нова техніка спостереження відкрила можливість виявляти космічні тіла, які важко розрізнити традиційними методами.

Раніше повідомлялося про те, що загадковий сигнал із космосу поставив астрономів у глухий кут. Вчені виявили сім сигналів, шість із яких вдалося пов’язати з відомими галактиками.

Як повідомляв Главред, астрономи зафіксували загадкове тіло поруч із Землею. Вчені вважають, що синє сяйво спричинене активним викидом газів - насамперед молекул вуглецю.

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Потенційно небезпечні астрономічні об'єкти Потенційно небезпечний астрономічний об'єкт (ПНАО) - космічний об'єкт (астероїд чи комета), що може наближатися до Землі на потенційно небезпечну відстань (0,05 a. o.) і має достатньо великі розміри понад 492 фути (150 м) для того, щоб зіткнення завдало значної шкоди. Переважна більшість відомих наразі ПНАО - астероїди, також наявна невелика кількість комет.

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