Тривожний прогноз: полковник ЗСУ розповів, скільки ще Росія зможе вести війну

Російські втрати серед особового складу і техніки можуть свідчити про те, що ворог зможе продовжувати війну проти України ще протягом 2 років.

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Полковник ЗСУ розповів, скільки ще Росія зможе вести війну / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ, Міноборони РФ

За даними спецслужб Литви, російська окупаційна армія має значну кількість ресурсів, що дозволить їй продовжувати бойові дії на території України з нинішньою інтенсивністю ще протягои двох років. Таку думку поділяє і військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.

Свою думку Петро Черник підтверджує статистичними даними знищеної російської військової техніки за 2 роки повномасштабного вторгнення.

"Давайте розберемо це на танках. Ми знищили більш ніж 6600 танків, плюс-мінус. На старті Російська Федерація мала штатних машин у себе в обоймі 3400... Однак відкриті джерела стверджують, що на складах є різної бронетехніки від 12 до 15 тисяч, а є джерела, які кажуть і про всі 20 тисяч... Давайте візьмемо 15 тисяч... ділимо її на 3. Чому на 3? Тому що не можуть вони будувати нових машин, братимуть 3 старі і з них робити 1 нормальну повноцінну... Маємо 5 тисяч. У нас уже зайшов третій рік: ми знищили 6 тисяч. Розуміємо, що плюс-мінус до 2 років за бронетехнікою в них є запас", – пояснив експерт в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua. відео дня

Він відзначає, що аналогічна ситуація і з російською артилерією. За його словами, Сили оборони України змогли знищити 50% російського потенціалу в цьому виді озброєння.

"Понад 10 тисяч стволів ми винищили. 5,5 тисячі – це був їхній штатний боєкомплект на початок цієї війни... Ще до 10 тисяч усього в них на складах є. Отже, орієнтовно за 2 роки війни ми 50% їхнього потенціалу знищили, але ще 50% залишається. Так і обчисляємо, що в цій частині в них такий запас міцності", – підрахував експерт.

Петро Черник вважає, що втрати особового складу російської армії з початку повномасштабного вторгнення свідчать про те, що у РФ є достатньо мобілізаційних ресурсів для продовження бойових дій російських окупантів принаймні ще два роки.

Втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну / Інфографіка: Главред

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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