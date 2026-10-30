В Україні вперше з середини літа злетіли ціни на цибулю: скільки коштує кілограм

Фермери притримують якісну ріпчасту цибулю для тривалого зберігання, тому зараз продають її невеликими партіями.

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В Україні подорожчала ріпчаста цибуля / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Ріпчаста цибуля в Україні за тиждень подорожчала в середньому на 12%

Ціни на цибулю зросли через похолодання та скорочення пропозиції

Нинішня вартість овоча на 33% вища, ніж за аналогічний період минулого року

В Україні вперше з середини літа подорожчала ріпчаста цибуля. За останній робочий тиждень овоч подорожчав у середньому на 12%.

Однією з причин стало похолодання, через яке фермери змушені призупиняти збирання врожаю. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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За даними аналітиків, зараз виробники готові продавати ріпчасту цибулю по 10–16 грн/кг. Наприкінці попереднього робочого тижня ціни були в середньому на 12% нижчими.

Фермери повідомляють, що частина врожаю досі залишається в полях. Через несприятливі погодні умови господарства змушені призупиняти збирання цибулі, що призвело до скорочення обсягів пропозиції овоча на ринку. Водночас якість продукції погіршується, а сама цибуля в полях почала проростати. Це негативно впливає на її здатність зберігатися.

"Більшу частину цибулі високої якості фермери воліють закладати на зберігання, здійснюючи продажі наразі невеликими партіями", – зазначають аналітики.

За інформацією EastFruit, нинішні ціни на ріпчасту цибулю в Україні в середньому на 33% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чи можливий дефіцит гречки в Україні

Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка говорив, що гречка в Україні за рік подорожчала приблизно вдвічі, а лише за останній місяць додала в ціні ще 11-12%. У жовтні середня роздрібна вартість кілограма крупи становить 82–85 грн проти близько 75 грн у вересні.

За його словами, попри скромні результати жнив, побоюватися зникнення крупи з магазинів не варто - інше питання, як змінюватиметься баланс ринку до кінця сезону.

"Фізичного дефіциту не буде. Загальна пропозиція в сезоні 2026/27, враховуючи початкові запаси (58 тис. тонн), оцінюється в 121 тис. тонн, тоді як внутрішнє споживання становить близько 100 тис. тонн", - наголосив він.

Ціни на продукти - останні новини

Главред писав, що хліб в Україні продовжить дорожчати й наприкінці року: у супермаркетах і магазинах його ціна традиційно зростає на 1,5-2% щомісяця, а в листопаді й грудні темп може пришвидшитися. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Нагадаємо в Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на тепличні помідори. Наразі місцеві тепличні комбінати пропонують їх по 55–80 грн за кілограм, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, стрімко зростають ціни на огірки. Причина в прохолодній погоді, яка спровокувала суттєве скорочення обсягів пропозиції. У середньому за тиждень огірки подорожчали на 32%.

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