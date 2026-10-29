Секс-скандал у Лондоні: зірка боїться розголосу та погрожує самогубством

У Лондоні хтось із VIP-знаменитостей намагається приховати наслідки своїх дій.

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Анонім домагається права залишатися невідомим / Колаж Главред, фото Pixabay

Коротко:

Що відомо про цю людину

Чого саме він домагається

Невідома знаменитість намагається через суд заборонити журналістам розкривати його ім'я на тлі звинувачень у сексуальних проступках.

Адвокати чоловіка заявляють, що розголос може призвести до третьої спроби самогубства. Справу розглядає Високий суд Лондона.

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Як повідомляє Page Six, у судових документах чоловік фігурує під позначенням PPT. Він домагається заборони на публікацію матеріалів двома медіакомпаніями - ITN та Guardian News and Media. За версією позивачів, йдеться про ймовірне використання популярності та впливу для встановлення сексуальних контактів із численними дівчатами та молодими жінками, зокрема підлітками.

Сам чоловік заперечує звинувачення і стверджує, що не зловживав своїм публічним статусом.

Адвокати заявляють про загрозу життю

Представники знаменитості стверджують, що після того, як журналісти звернулися до нього за коментарями щодо звинувачень, він двічі намагався накласти на себе руки. За словами адвокатів, чоловік проходив тривале лікування в лікарні, був підданий примусовій госпіталізації та оглянутий понад десятьма лікарями.

Юристка Сара Мансурі заявила в суді, що оприлюднення імені клієнта може мати фатальні наслідки. Захист наполягає, що побоювання пов’язані не з визнанням провини, а зі страхом перед публічним засудженням до того, як звинувачення будуть повноцінно розглянуті.

За твердженням адвокатів, знаменитість не планує повертатися до публічного життя.

ЗМІ наполягають на праві розповісти про звинувачення

Представники ITN та Guardian News and Media виступають проти заборони на публікацію. Вони вважають, що справа становить значний суспільний інтерес, оскільки стосується можливого зловживання популярністю та впливом у стосунках із жінками.

За словами юристів медіакомпаній, журналісти провели масштабне розслідування та поспілкувалися з понад сотнею людей, зокрема з тими, хто стверджує, що володіє безпосередньою інформацією. Представники ЗМІ також заявили, що ймовірні дії знаменитості завдали деяким жінкам серйозної психологічної шкоди.

Сторона видань вважає, що ризик для психічного здоров’я чоловіка можна знизити за допомогою лікування і що він сам по собі не повинен ставати підставою для заборони суспільно значущих публікацій.

Медичний висновок, представлений суду, вказує, що стаціонарне лікування може істотно зменшити ризик, хоча й не здатне повністю його усунути.

Суддя закликав не намагатися встановити особу знаменитості

Суддя Меттью Ніклін назвав справу складною та важливою. При цьому він підкреслив, що завдання суду - вирішити, чи допустимо публікувати спірні матеріали, а не встановлювати достовірність самих звинувачень у рамках цього розгляду.

Суд також попередив журналістів і користувачів соціальних мереж про неприпустимість спроб самостійно встановити ім’я знаменитості. Суддя зазначив, що поширення чуток і повторення непідтверджених версій не перетворюють їх на доведені факти.

Рішення щодо заборони публікації поки що не ухвалено. Поки обмеження діють, особистість чоловіка має залишатися невідомою.

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