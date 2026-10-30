У Києві відновили рух Південним мостом: кому дозволили проїзд

Рішення про відкриття руху було ухвалено за результатами технічного обстеження мосту та на підставі висновків експертизи.

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У Києві відновили рух по Південному мосту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

Проїзд з правого на лівий берег поки що залишається закритим

Водіїв просять враховувати діючі обмеження

У Києві з п’ятниці, 30 жовтня, поступово відкривають рух транспорту по Південному мосту з лівого на правий берег. Поки що проїхати по ньому можна буде лише однією смугою та автомобілям масою до 10 тонн, зокрема легкових автомобілям. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Рішення про відкриття руху ухвалили за підсумками технічного обстеження мосту та на підставі висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

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При цьому проїзд у зворотному напрямку - з правого на лівий берег - поки що залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи. Про терміни відновлення руху повідомлять додатково.

Одночасно профільні комунальні підприємства спільно з науковцями розробляють технічні рішення для відновлення пошкоджених конструкцій Південного мосту.

Зокрема, фахівці працюють над ремонтом елементів споруди, які забезпечують функціонування метрополітену.

Водіїв просять враховувати діючі обмеження під час планування маршрутів.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Навіщо РФ атакує мости в Києві - думка аналітиків

"Главред" писав, що аналітики американського Інституту вивчення війни трактують удари по переправах у столиці як складову частину ширшої кампанії далекобійних атак, спрямованої не на військові цілі, а на економіку країни та повсякденне життя у великих містах.

Логіка Москви зводиться до спроби зробити існування мільйонного міста настільки складним, щоб підштовхнути Україну до капітуляції. Кремль хоче спровокувати політичну кризу в країні взимку 2026–2027 років.

Удари РФ по мостах у Києві - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що в результаті нічного російського ракетного обстрілу Києва 27 жовтня було пошкоджено Південний міст та інфраструктуру метрополітену.

Вранці 4 жовтня Росія атакувала Київ. У столиці пролунав вибух у районі Північного мосту. Влучання було зафіксовано в дорожньому полотні переправи.

Напередодні стало відомо, що російські окупаційні війська розширили перелік української інфраструктури, яку атакують, і тепер зосередилися на мостах у Києві.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА) Київська міська державна адміністрація - місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА та Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а звільнені приміщення здати в оренду. Це має скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну скарбницю, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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