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"​Прошу, бережіть себе": Зеленський попередив про нову атаку РФ по Україні

Руслана Заклінська
29 жовтня 2026, 20:50
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Українська розвідка має дані про підготовку Росією нових балістичних ударів.
'​Прошу, бережіть себе': Зеленський попередив про нову атаку РФ по Україні
Росія готує нові удари по Україні / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН, Міноборони РФ

Головне:

  • Росія готує нові балістичні удари по Україні
  • Серед можливих цілей - електропідстанції та газорозподільча станція в Києві
  • Під загрозою - Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина

Українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нових балістичних ударів по Україні. Для відбиття атак потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення. Я хочу подякувати всім, хто справді нам допомагає! Будь ласка, прошу, бережіть себе", - попередив глава держави.

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За інформацією моніторингового каналу "єРадар", окрім електропідстанцій, які Росія систематично намагається уразити, потенційною ціллю може стати одна з газорозподільчих станцій на правому березі Києва. Під загрозою також залишаються підстанції в населених пунктах поблизу столиці та летовища.

'​Прошу, бережіть себе': Зеленський попередив про нову атаку РФ по Україні
Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Моніторинговий канал "Моніторинг UA" попередив, що загроза балістичних ударів по Києву та Київській області зберігається протягом найближчих трьох діб. Також попередження стосується Дніпропетровської та Полтавської областей.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, за можливості перебувати в укриттях і тримати зарядженими телефони та павербанки.

Чи атакуватиме РФ Україну взимку - думка експерта

Радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів у коментарі ЗМІ, що Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч ударних дронів типу "Шахед" і ще близько 700 безпілотників "Герань-5". Країна-агресор накопичує ресурс для атак по Україні взимку.

За словами Бескрестнова, Росія також розробляє нові види озброєння. Над ракетами та безпілотниками працюють щонайменше п’ять конструкторських бюро. Окремо Москва планує масово виробляти дешеві реактивні ракети.

"Це десятки тисяч на рік вони планують", - наголосив радник.

Водночас, за оцінкою Бескрестнова, Росія не має значного запасу ударних дронів і відправляє їх на атаки майже одразу після виробництва. Він також зазначив, що географія російських ударів змінилася: противник дедалі частіше атакує західні та інші регіони України.

Удари РФ по містах України - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив про удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. За даними Повітряних сил, чотири реактивні ударні БПЛА були спрямовані в Дніпропетровську область, три з них знищено, один влучив у перон вокзалу.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про удари по Чернігову, Кременчуку та Запоріжжю. Місцева влада інформувала, що є загиблі та поранені і пошкоджено житлові будинки, транспорт та об'єкти інфраструктури.

Голова Харківської обласної держадміністрації Олег Синєгубов повідомив про авіаудар по Ізюму. Він уточнив, що три КАБи спричинили часткову руйнацію п'ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок удару повідомляли про 13 постраждалих.

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Про ресурс: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

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