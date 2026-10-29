Росія атакувала Київ і Дніпро: гриміли вибухи, є перебої зі світлом і руйнування

У столиці після ракетної атаки зафіксували пошкодження житлової забудови.

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Росія атакувала Київ і Дніпро / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Росія атакувала Київ балістичними ракетами

У Дарницькому районі горять складські будівлі

У Дніпрі після атаки частина міста залишилася без світла

Увечері 29 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Зафіксовано влучання у складські будівлі, виникла пожежа. Про ситуацію в столиці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко. відео дня

За словами мера, у Дарницькому районі сталося влучання у складські будівлі, після чого виникла пожежа. Екстрені служби вирушили на місце.

Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Крім цього, у Дніпровському районі Києва у дворі одного з житлових комплексів горять уламки ракети. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку.

"Іще за однією адресою в Дніпровському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та автівки в дворі будинку", - додав Кличко.

За словами мера столиці, у Дніпровському районі, де уламки ракети впали біля житлового комплексу, частково зруйнована будівля магазину. Виникло загоряння, яке уже локалізували.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що протягом п’яти хвилин по Києву випустили близько восьми балістичних ракет "Іскандер-М".

Моніторингові канали попередили, що Росія могла використати не весь запас балістичних ракет, тому загроза залишається актуальною. Мешканців закликали не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Удар по Дніпру

Російські окупанти також завдали удару по Дніпру. Після вибухів у значній частині міста зникла електроенергія. У деяких районах разом зі світлом припинилося і водопостачання.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки було пошкоджене обладнання магістральних мереж.

"Без електропостачання залишилася частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів", - зазначили в компанії.

Чи атакуватиме РФ Україну взимку - думка експерта

Радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів у коментарі ЗМІ, що Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч ударних дронів типу "Шахед" і ще близько 700 безпілотників "Герань-5". Країна-агресор накопичує ресурс для атак по Україні взимку.

За словами Бескрестнова, Росія також розробляє нові види озброєння. Над ракетами та безпілотниками працюють щонайменше п’ять конструкторських бюро. Окремо Москва планує масово виробляти дешеві реактивні ракети.

"Це десятки тисяч на рік вони планують", - наголосив радник.

Водночас, за оцінкою Бескрестнова, Росія не має значного запасу ударних дронів і відправляє їх на атаки майже одразу після виробництва. Він також зазначив, що географія російських ударів змінилася: противник дедалі частіше атакує західні та інші регіони України.

Удари РФ по містах України - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія завдала авіаудару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерховий будинок.

Президент Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових балістичних ударів по країні. Президент закликав громадян берегти себе.

Студія художньої гімнастики Magic sports повідомила про загибель 15-річної вихованки Яни Пєшкової внаслідок ракетного удару по Чернігову. Ліцей №1 підтвердив загибель двох своїх учениць, а також висловив співчуття родинам і близьким.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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