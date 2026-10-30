Криптобіржа Binance втратила $6,3 млрд через атаку хакерів - подробиці

За найбільшим у історії злом Binance стоять хакери з КНДР.

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Криптобіржа Binance втратила 6,3 млрд доларів через атаку хакерів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Шахраї атакували гаманці Binance одразу в десяти блокчейнах

Більшу частину коштів шахраям вдалося вивести всього за 20 хвилин

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance зазнала масштабної хакерської атаки, в результаті якої шахраї вивели цифрові активи на суму 6,3 млрд доларів. За попередніми оцінками експертів, інцидент може стати найбільшою крадіжкою в історії криптовалютного ринку.

Як повідомляє Reuters, аналітичні компанії TRM Labs і Chainalysis вважають, що за атакою стоять хакери з Північної Кореї.

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За даними TRM Labs, зловмисники атакували криптовалютні гаманці Binance одразу в десяти блокчейнах. Основну частину коштів їм вдалося вивести всього за 20 хвилин.

У компанії заявили, що сукупність доказів, отриманих у блокчейні та за його межами, вказує на причетність до атаки угруповання TraderTraitor, яке пов’язують із північнокорейськими хакерськими структурами.

У Binance повідомили, що спільно з партнерами змогли виявити та заморозити частину викрадених активів. Наразі йдеться приблизно про 3 млрд доларів. При цьому подальша доля решти 3,3 млрд доларів поки що залишається невідомою.

Співзасновниця біржі І Хе (Yi He) запевнила, що компанія компенсує всі втрати, пов’язані зі злом. У Binance також підкреслили, що кошти користувачів, які зберігаються на депозитах, не постраждали. Можливість виведення активів планують відновити протягом найближчих 48 годин.

Як хакерам вдалося проникнути в систему Binance

За попередньою інформацією, причиною інциденту міг стати злом ноутбука одного з інженерів компанії. Отримавши доступ до пристрою, зловмисники змогли проникнути в одну з внутрішніх систем Binance і провести несанкціоновані операції з виведення коштів.

У TRM Labs зазначили, що методи та особливості нинішньої атаки мають схожість із попередніми кібератаками, які пов’язували з Північною Кореєю. Зокрема, йдеться про злом криптобіржі Bybit у 2025 році. Тоді Федеральне бюро розслідувань США також поклало відповідальність за те, що сталося, на Пхеньян.

Аналітики Chainalysis та інші фахівці криптовалютної галузі вважають, що масштаби нинішнього інциденту можуть зробити його найбільшим випадком розкрадання цифрових активів в історії.

Як злом Binance вплинув на криптовалютний ринок

Новина про масштабну атаку позначилася на вартості провідних криптовалют. На азіатських ринках біткойн подешевшав більш ніж на 3%, опустившись до 76 368 доларів. Це стало його мінімальним значенням за останні шість тижнів.

Ефір також втратив понад 3% вартості, досягнувши позначки 2178 доларів - найнижчого рівня за два місяці.

Зниження торкнулося й токена BNB, раніше відомого як Binance Coin. За останню добу його ціна впала на 5% - до 709,70 долара. Ці дані наводить агрегатор CoinGecko.

Binance залишається найбільшою криптовалютною торговельною платформою у світі. За інформацією біржі, кількість зареєстрованих користувачів становить 335 млн осіб. Згідно з річним звітом за 2025 рік, обсяг активів під управлінням компанії досяг приблизно 162,8 млрд доларів.

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Про криптобіржу: Binance Binance - найбільша у світі централізована криптовалютна біржа за обсягом торгів та кількістю користувачів. Вона являє собою цілу екосистему цифрових активів, де люди можуть купувати, продавати, обмінювати та зберігати сотні видів криптовалют. Платформа була заснована в липні 2017 року підприємцем Чанпеном Чжао (відомим як CZ) та І Хе. На сьогодні базою користувачів майданчика є понад 320 мільйонів людей по всьому світу. Платформа об’єднує безліч інструментів як для новачків, так і для професійних трейдерів. Компанія має власні блокчейни (BNB Chain), нативну монету BNB, NFT-маркетплейс та освітній портал Binance Academy.

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