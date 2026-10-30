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Дощі з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні на початку листопада

Анна Косик
30 жовтня 2026, 11:39
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Попри опади синоптик прогнозує комфортні для цієї пори температури.
Дощі з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні на початку листопада
Прогноз погоди в Україні 31 жовтня - 1 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де очікуються опади у найближчі вихідні
  • Як зміниться погода у перший день листопада
  • Де випаде мокрий сніг

Погода в Україні 31 жовтня та 1 листопада буде відносно теплою, але місцями з дощами та похмурим небом. У наступні дві доби погодні умови будуть формуватися під впливом південного циклону, а також малоградієнтного поля підвищеного тиску.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, температурний фон на більшій частині України перевищуватиме кліматичну норму на кілька градусів, з найбільш високими показниками у південно-східній частині країни.

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Дощі з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні на початку листопада
Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

"Дощі різної інтенсивності пройдуть практично у всіх регіонах, у високогірній частині Карпат вони будуть упереміш із мокрим снігом. Крім того, не виключені тумани на тлі слабкого вітру та високої вологості повітря", - зауважив він.

Дощі з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні на початку листопада
Синоптична карта / фото: meteoprog.com

Погода в Україні 31 жовтня

У суботу у західних регіонах України передбачається хмарна погода, часом дощ, у Карпатах з мокрим снігом. Подекуди можливий туман. Вітер очікується північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3+8 градусів, вдень +6+11 градусів.

У північній частині країни вночі без істотних опадів, вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер вночі змінного напрямку, вдень північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря, за словами Кібальчича, вночі буде в межах +4+9 градусів, вдень +6+11 градусів.

У центральних регіонах України пройдуть помірні дощі, можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в діапазоні +7+12 градусів.

У південній частині України вночі та вранці пройдуть дощі, вдень без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6+11 градусів, вдень +8+13 градусів.

У східних областях Кібальчич прогнозує хмарну погоду, також пройде помірний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +5+10 градусів, вдень +7+12 градусів.

Дощі з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні на початку листопада
Погода в Україні 31 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 1 листопада

У неділю у західних регіонах переважно без опадів, подекуди можливий туман. Лише вночі у Карпатах спостерігатиметься невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0+5 градусів, вдень +6+11 градусів.

У північних областях очікується похмура та дощова погода протягом всієї доби. Вітер північний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +4+9 градусів, вдень коливатиметься в межах +6+11 градусів.

У центральних регіонах країни вночі місцями передбачається невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +5+10 градусів, вдень +8+13 градусів.

У південній частині країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час, за прогнозом Кібальчича, становитиме +5+10 градусів, вдень +10+15 градусів.

У східних регіонах вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер очікується південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +6+11 градусів, вдень +9+14 градусів.

Дощі з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні на початку листопада
Погода в Україні 1 листопада / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 30 жовтня погода в Україні буде хмарною з проясненнями. Однак синоптична ситуація знову відзначатиметься оригінальністю.

Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця жовтня збережеться тепла погода, однак із початком листопада очікується похолодання. Денна температура повітря знизиться до +5+9 градусів.

Напередодні стало відомо, що у першій декаді листопада в окремих західних областях України може випасти сніг, а на високогір'ї Карпат сніговий покрив місцями вже досягає 14 сантиметрів.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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