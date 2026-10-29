Тисячі 'Шахедів' щомісяця: РФ готує ресурс для ударів по Україні взимку

Окупанти не лише нарощують випуск ударних БпЛА, а й змінили географію атак.

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Росія накопичує дрони для зимових атак по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви "Флеша":

"Шахеди" летять на Україну за тиждень після виробництва

Великого запасу дронів у Росії поки немає

Росія планує випускати десятки тисяч дешевих ракет на рік

Країна-агресор Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч ударних дронів типу "Шахед" і ще близько 700 безпілотників "Герань-5", накопичуючи ресурс для атак по Україні взимку. Про це заявив радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі ЗМІ.

За його словами, паралельно з нарощуванням випуску противник розробляє нові види озброєння, які планує виготовляти масово. Над ракетами та безпілотниками працюють щонайменше п'ять російських конструкторських бюро.

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Окреме місце в цих планах займають нові дешеві реактивні ракети, які Москва хоче отримати у великій кількості.

"Це десятки тисяч на рік вони планують", - наголосив Бескрестнов.

Попри курс на накопичення, нині Росія не має значного резерву ударної техніки.

"Я постійно кажу, що ми знаходимо уламки "Шахедів", трапів і бачимо дату виробництва. І ми постійно бачимо, що вони відправляють до нас дрони типу "Шахед" буквально з виробництва. Тобто тиждень - і вже атакують нас. Тобто у них немає великого запасу", - сказав "Флеш".

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Він додав, що змінилася й географія російських повітряних атак. За словами радника, тепер противник концентрує удари безпілотниками на західних та інших регіонах України.

Саме цим Бескрестнов пояснює те, що останнім часом у Києві стало дещо тихіше.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Як російські дрони обходять ППО

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що Росія використовує ударні безпілотники як ретранслятори, щоб обходити українську ППО.

За його словами, апарати в групі здатні створювати власну мережу зв'язку, через яку ними керують з території РФ.

"Дрони можуть передавати сигнали один одному, навіть якщо просто летять один за одним. Так вони створюють спільну мережу зв'язку, через яку російський оператор, що сидить, наприклад, у Брянській області чи Орлі, може керувати дроном, який летить попереду, і використовувати його навіть для атак на повітряні цілі", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 29 жовтня російські окупанти завдали авіаудару по Ізюму Харківської області трьома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки зруйновано частину п’ятиповерхового будинку, відомо про 12 постраждалих.

Зранку 29 жовтня російські військові атакували центр Чернігова. Після удару в місті спалахнули пожежі. За попередніми даними, загинули дві людини, ще 22 отримали поранення, зокрема двоє дітей.

Також окупанти атакували дроном залізничний вокзал в Дніпрі, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський поїзд. На жаль, відомо про 14 загиблих.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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