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У РФ не залишилося важелів впливу на Трампа: на який крок може піти Путін

Марія Николишин
29 жовтня 2026, 20:01
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Дипломат вважає, що інших важелів впливу на Білий дім у Кремля не залишилося.
У РФ не залишилося важелів впливу на Трампа: на який крок може піти Путін
Що Путін може запропонувати Трампу / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, whitehouse.gov

Головне із заяви дипломата:

  • Кремль готовий віддавати економічні активи Трампу
  • Військові аргументи Москви вже не переконують Вашингтон
  • Європу чекає більше провокацій, але не напад

Кремль може запропонувати президенту США Дональду Трампу купівлю Газпрому, щоб перетворити російський газ на американський і знову продавати його Європі. Інших важелів впливу на Білий дім у диктатора Володимира Путіна не залишилося. Про це заявив керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

За оцінкою дипломата, на тлі потепління позиції Вашингтона Москва й надалі поступатиметься власними активами, аби зберегти прихильність американського президента. І йдеться вже не лише про нафтову галузь.

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"Він може пообіцяти Трампу не лише Лукойл, але й, наприклад, Газпром, який зараз перебуває на дні і його майбутнє примарне. Чому б не зробити так, щоб російський газ став американським? А так, куплять американці Газпром, через Газпром газ йтиме в Європу, і європейців можна буде змусити знову купувати цей газ", - зазначив Огризко.

На його думку, подібні прийоми діють на Трампа безвідмовно.

"Тому я бачу можливості пропозицій, які фактично є неприхованим економічним хабарем. І Трамп на нього ведеться. Інших способів у Росії впливати на Трампа немає", - наголосив він.

У РФ не залишилося важелів впливу на Трампа: на який крок може піти Путін
Газопроводи з РФ до Європи / Інфографіка: Главред

Чому Кремль робить ставку на гроші

Військові аргументи Москви, на думку Огризка, втратили переконливість навіть для переговорників із команди американського президента.

"Всі розповіді про "швидке захоплення" України вже навіть Вітька і зятька (Віткоффа і Кушнера, - ред.) не надто переконують. Вже очевидно, що це просто брехня в традиційному російському стилі. Тож Путіну залишається лише грати на нестримному бажанні Трампа до збагачення", - вказує дипломат.

Для Кремля такий підхід цілком звичний, тож, за прогнозом Огризка, з'являтимуться дедалі нові ініціативи про вигідну співпрацю Росії та США. Іншого арсеналу в господаря Кремля, переконаний експерт, просто немає.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи можлива ескалація проти України і провокації в Європі

Окреме питання - чи наважиться Москва посилити силовий тиск, відчуваючи прихильність Вашингтона.

"Новий рівень ескалації у Путіна запланований давно, і наша розвідка публічно розповіла про плани Москви, яким чином вона збирається нас знищувати. Таємниці тут немає", - попереджає Огризко.

Для європейських країн дипломат прогнозує зростання кількості провокацій з боку Росії. Водночас повномасштабної агресії проти Європи він не очікує.

"А от щодо нападу я є скептиком. У Путіна просто нема чим нападати", - підсумував він.

Який є спосіб змусити РФ до миру

Старший науковий співробітник Brookings Institution Томас Райт говорив, що ставка Дональда Трампа на економічні вигоди для Кремля не змусить Росію укласти мир з Україною.

За його словами, щоб змінити розрахунки Москви, Вашингтону потрібно посилити на неї тиск і допомогти Києву зміцнити оборону.

"Дональд Трамп потрапив у ту саму пастку з Володимиром Путіним, очевидно вважаючи, що правильні економічні стимули переконають російського лідера укласти мир. (…) Наївність, що стоїть за цим, можливо, можна було б вибачити, якби Путін був новим лідером без жодного досвіду, але він - відома особистість. Україна - його одержимість, його білий кит. Він хоче підкорити її і довів, що заплатить величезну ціну за досягнення цієї мети", - наголосив він.

Поступки Трампа Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа може розглянути можливість подальшого пом'якшення санкцій проти Росії, зокрема обмежень, що зачіпають галузь виробництва добрив.

Також президент США Дональд Трамп намагається тиснути на українського лідера Володимира Зеленського щодо прийняття мирної угоди на умовах кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, адміністрація Дональда Трампа пропонує Європі відновити масштабні закупівлі російського газу. Вашингтон розглядає цей крок як складову мирного врегулювання війни в Україні.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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