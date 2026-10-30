"Робить усе": Козловський зробив рідкісне зізнання про дружину

Віталій Козловський відверто розповів про шлюб із Юлією Бакуменко.

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Віталій Козловський - дружина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

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Як Юлія Бакуменко допомагає Віталію Козловському

У чому полягає головний секрет щасливого шлюбу співака

Відомий український співак Віталій Козловський поділився секретом сімейного щастя зі своєю дружиною Юлією Бакуменко. За лаштунками розважального шоу "Хто зверху?" на Новому каналі артист зізнався, що головна опора їхнього союзу - мудрість, турбота та розуміння коханої.

Віталій зазначив, що довго шукав ту саму особливу жінку, поруч із якою можна легко долати будь-які складнощі шоу-бізнесу - від постійних роз’їздів до пліток. За словами співака, сьогодні для нього немає нічого ціннішого за сім’ю, а дружина ніколи не перешкоджала його творчості, а, навпаки, сприяла її розвитку.

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Віталій Козловський та Юлія Бакуменко / фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

"Моя дружина - розумна, мудра, особлива. Вона дуже любить мене і робить усе для того, щоб я реалізувався як чоловік", - підкреслив Козловський.

Артист додав, що завдяки Юлії у нього з’явилося місце, де він може бути повністю щирим і залишатися собою за будь-яких обставин.

"Для нас найкращий ритуал, який тільки може бути, - створювати невимушену атмосферу, в якій усім комфортно. Де тебе розуміють, приймають, вислухають у будь-якому стані", - поділився співак.

Віталій Козловський із сином та дружиною / фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

Віталій Козловський - особисте життя

Юлія Бакуменко багато років працювала піар-менеджером і помічницею Віталія Козловського. Їхня співпраця розпочалася ще у 2012 році. Пара таємно одружилася 29 грудня 2023 року, проте громадськість дізналася про весілля лише в березні 2024-го. Уже 25 лютого 2024 року у подружжя народився син Оскар.

Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

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Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007–2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року його мобілізували до складу Збройних сил України.

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