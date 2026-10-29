Племінниця Трампа заявила про дивну близькість президента з дочкою Іванкою

Вона звернула увагу на дуже дивну деталь у стосунках батька й доньки.

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Іванка Трамп із родиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Іванка Трамп

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На яку поведінку Трампа звернула увагу племінниця

Яким батьком вона вважає американського президента

Мері Трамп, племінниця президента США Дональда Трампа, розповіла про сімейні стосунки та поділилася спогадами про те, як її дядько поводився зі старшою дочкою Іванкою. За словами жінки, поведінка політика здавалася їй незвичайною і викликала дискомфорт.

Про це Мері розповіла в британському подкасті The Rest Is Politics. Пізніше вона опублікувала відредаговану стенограму розмови на своїй сторінці в Substack. Про це повідомляє RadarOnline.

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Мері Трамп - клінічний психолог, дочка покійного старшого брата президента Фреда Трампа-молодшого. Вона зізналася, що в дитинстві нечасто спілкувалася з двоюрідними братами та сестрами. Сім’ї зазвичай зустрічалися на великих святах, наприклад на Різдво та День подяки.

Іванка Трамп із матір'ю Іванною / Фото Instagram/ivankatrump

За спогадами Мері, Дональд Трамп не виявляв особливої емоційної залученості у вихованні дітей. Вона охарактеризувала його як батька, який тримався осторонь від сімейного життя і, на її думку, не виявляв великого інтересу до власних дітей.

При цьому жінка уточнила, що не всіх родичів знала достатньо добре, щоб судити про їхні стосунки з президентом. Наприклад, вона майже не спілкувалася з Тіффані Трамп і ніколи не зустрічала молодшого сина політика - Беррона.

"Вона постійно сиділа у нього на колінах"

Окремо Мері зупинилася на стосунках Дональда Трампа з Іванкою. За її словами, у міру дорослішання доньки поведінка президента у спілкуванні з нею почала здаватися їй особливо незвичайною.

Мері заявила, що помітила між ними особливу близькість, яку їй було складно сприймати як виключно батьківську. Як приклад вона згадала, що Іванка, за її спостереженнями, часто сиділа на колінах у батька.

Племінниця президента зізналася, що не могла точно пояснити, чому ці епізоди викликали в неї неприємні відчуття, однак вважала таку поведінку дивною.

Іванка Трамп - дочка президента США / Фото Instagram/alwaysivanka

При цьому Мері не висувала конкретних звинувачень у сексуальних проступках і не описувала жодних певних протиправних дій. Її розповідь стосується особистих вражень від сімейних зустрічей.

Згадали й колишні висловлювання Трампа про Іванку

Нові заяви Мері пролунали на тлі давньої дискусії щодо публічних коментарів президента на адресу доньки.

У 2006 році Дональд Трамп з’явився в програмі The View. Під час розмови ведучі порушили гіпотетичну можливість того, що Іванка могла б позувати для журналу Playboy. Трамп висловився щодо зовнішності доньки й додав, що, якби вона не була його дитиною, можливо, він почав би з нею зустрічатися.

Після резонансу представник Трампа заявив Associated Press, що політик жартував та іронізував над власною репутацією людини, яка зустрічається з молодшими жінками.

Ця репліка неодноразово ставала предметом обговорення в ЗМІ. Тепер до неї знову привернули увагу спогади Мері Трамп про сімейну динаміку.

Оцінки ґрунтуються на особистих спостереженнях та інтерпретації Мері. За даними RadarOnline, Дональд Трамп та Іванка публічно не коментували її останні заяви.

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