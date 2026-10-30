Через атаку РФ в Дніпрі блекаут: майже весь громадський транспорт зупинився

Головне:
- РФ вночі атакувала Дніпро
- Через ворожу атаку обласний центр і прилеглі населені пункти знеструмлені
- Енергосистема не витримала навантаження через нові пошкодження
У ніч на 30 жовтня країна-агресор Росія атакувала Дніпро. Через ворожий удар без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, енергетики працювали всю ніч і повернули станом на 06:38 світло частині споживачів Дніпропетровщини, знеструмлених через ворожі атаки.
Однак вже о 07:22 Дніпро знову було знеструмлене. Енергосистема через пошкодження ворожими ударами не витримала навантаження. Тому основні системи життєзабезпечення міста перейшли на роботу від генераторів.
У ДТЕК повідомили, що у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.
"В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога. Енергетики працювали всю ніч і продовжують працювати зараз, щоб якомога швидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути світло в оселі. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - додали у компанії.
Мер міста Борис Філатов підтвердив, що у Дніпрі блекаут і попросив місцевих мешканців залишатися вдома, якщо є така можливість бо, окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро.
Яким областям України загрожують блекаути цієї зими - думка експерта
Главред писав, що за словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, якщо масштабні відключення повторяться, наслідки для різних областей країни можуть істотно відрізнятися.
Критичні регіони залишаються тими самими - Київська область або центральний регіон - він охоплює сусідні області. Далі йдуть Чернігів, Сумська область, Харків, Одеська область, Запоріжжя, Дніпро. Львів також перебуває в критичній ситуації, бо там є об’єкти, які можуть постраждати від ракетних ударів, і там можуть виникнути триваліші перебої з електроенергією.
Удари РФ по Дніпру - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 29 жовтня російські окупанти завдали удару по Дніпру. Після вибухів у значній частині міста зникла електроенергія. У деяких районах разом зі світлом припинилося і водопостачання.
Вранці 29 жовтня Росія атакувала вокзал у Дніпрі реактивним БПЛА. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро-Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули і постраждали люди.
Напередодні стало відомо, що російські війська 19 жовтня завдали удару по Дніпру. Було пошкоджено приватні житлові будинки, а 84-річна жінка дістала поранення.
Більше новин:
- Росія атакувала Чернігів, Кременчук і Запоріжжя: є загиблі та поранені
- РФ розбомбила п’ятиповерхівку в Ізюмі: є постраждалі, під завалами шукають людей
- Україна призупинила атаки на російські НПЗ: WSJ розкрив причину
Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред