Через атаку РФ в Дніпрі блекаут: майже весь громадський транспорт зупинився

Місцевим жителям радять залишатися вдома через критичну ситуацію в енергосистемі.

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У десятків тисяч мешканців Дніпропетровщини зникло світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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РФ вночі атакувала Дніпро

Через ворожу атаку обласний центр і прилеглі населені пункти знеструмлені

Енергосистема не витримала навантаження через нові пошкодження

У ніч на 30 жовтня країна-агресор Росія атакувала Дніпро. Через ворожий удар без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, енергетики працювали всю ніч і повернули станом на 06:38 світло частині споживачів Дніпропетровщини, знеструмлених через ворожі атаки.

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Однак вже о 07:22 Дніпро знову було знеструмлене. Енергосистема через пошкодження ворожими ударами не витримала навантаження. Тому основні системи життєзабезпечення міста перейшли на роботу від генераторів.

У ДТЕК повідомили, що у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.

"В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога. Енергетики працювали всю ніч і продовжують працювати зараз, щоб якомога швидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути світло в оселі. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - додали у компанії.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Мер міста Борис Філатов підтвердив, що у Дніпрі блекаут і попросив місцевих мешканців залишатися вдома, якщо є така можливість бо, окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро.

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Главред писав, що за словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, якщо масштабні відключення повторяться, наслідки для різних областей країни можуть істотно відрізнятися.

Критичні регіони залишаються тими самими - Київська область або центральний регіон - він охоплює сусідні області. Далі йдуть Чернігів, Сумська область, Харків, Одеська область, Запоріжжя, Дніпро. Львів також перебуває в критичній ситуації, бо там є об’єкти, які можуть постраждати від ракетних ударів, і там можуть виникнути триваліші перебої з електроенергією.

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Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 29 жовтня російські окупанти завдали удару по Дніпру. Після вибухів у значній частині міста зникла електроенергія. У деяких районах разом зі світлом припинилося і водопостачання.

Вранці 29 жовтня Росія атакувала вокзал у Дніпрі реактивним БПЛА. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро-Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули і постраждали люди.

Напередодні стало відомо, що російські війська 19 жовтня завдали удару по Дніпру. Було пошкоджено приватні житлові будинки, а 84-річна жінка дістала поранення.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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