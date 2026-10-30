Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Через атаку РФ в Дніпрі блекаут: майже весь громадський транспорт зупинився

Анна Косик
30 жовтня 2026, 08:42
google news Підпишіться
на нас в Google
Місцевим жителям радять залишатися вдома через критичну ситуацію в енергосистемі.
Через атаку РФ в Дніпрі блекаут: майже весь громадський транспорт зупинився
У десятків тисяч мешканців Дніпропетровщини зникло світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • РФ вночі атакувала Дніпро
  • Через ворожу атаку обласний центр і прилеглі населені пункти знеструмлені
  • Енергосистема не витримала навантаження через нові пошкодження

У ніч на 30 жовтня країна-агресор Росія атакувала Дніпро. Через ворожий удар без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, енергетики працювали всю ніч і повернули станом на 06:38 світло частині споживачів Дніпропетровщини, знеструмлених через ворожі атаки.

відео дня

Однак вже о 07:22 Дніпро знову було знеструмлене. Енергосистема через пошкодження ворожими ударами не витримала навантаження. Тому основні системи життєзабезпечення міста перейшли на роботу від генераторів.

У ДТЕК повідомили, що у Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.

"В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога. Енергетики працювали всю ніч і продовжують працювати зараз, щоб якомога швидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути світло в оселі. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - додали у компанії.

Через атаку РФ в Дніпрі блекаут: майже весь громадський транспорт зупинився
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Мер міста Борис Філатов підтвердив, що у Дніпрі блекаут і попросив місцевих мешканців залишатися вдома, якщо є така можливість бо, окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро.

Яким областям України загрожують блекаути цієї зими - думка експерта

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, якщо масштабні відключення повторяться, наслідки для різних областей країни можуть істотно відрізнятися.

Критичні регіони залишаються тими самими - Київська область або центральний регіон - він охоплює сусідні області. Далі йдуть Чернігів, Сумська область, Харків, Одеська область, Запоріжжя, Дніпро. Львів також перебуває в критичній ситуації, бо там є об’єкти, які можуть постраждати від ракетних ударів, і там можуть виникнути триваліші перебої з електроенергією.

Удари РФ по Дніпру - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 29 жовтня російські окупанти завдали удару по Дніпру. Після вибухів у значній частині міста зникла електроенергія. У деяких районах разом зі світлом припинилося і водопостачання.

Вранці 29 жовтня Росія атакувала вокзал у Дніпрі реактивним БПЛА. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро-Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули і постраждали люди.

Напередодні стало відомо, що російські війська 19 жовтня завдали удару по Дніпру. Було пошкоджено приватні житлові будинки, а 84-річна жінка дістала поранення.

Більше новин:

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Дніпра війна в Україні новини України енергетика відключення світла блекаут атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дощі з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні на початку листопада

Дощі з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні на початку листопада

11:39Синоптик
Окупанти готують щось жахливе: як РФ використовує перемир'я на Херсонщині

Окупанти готують щось жахливе: як РФ використовує перемир'я на Херсонщині

10:52Аналітика
З окупованих Олешок вивезуть людей на 25 автобусах: Лубінець розповів подробиці

З окупованих Олешок вивезуть людей на 25 автобусах: Лубінець розповів подробиці

10:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Навесні зійдуть першими: які овочі потрібно посадити у листопаді

Навесні зійдуть першими: які овочі потрібно посадити у листопаді

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці художника біля полотна за 79 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці художника біля полотна за 79 с

Чому не можна класти килимок впритул до вхідних дверей

Чому не можна класти килимок впритул до вхідних дверей

Китайський гороскоп на сьогодні, 30 жовтня: Зміям - відмова, Тиграм - делікатність

Китайський гороскоп на сьогодні, 30 жовтня: Зміям - відмова, Тиграм - делікатність

Навіщо класти яєчну шкаралупу до білої білизни: незвичайний лайфхак

Навіщо класти яєчну шкаралупу до білої білизни: незвичайний лайфхак

Останні новини

12:06

Від етнографії до кримінального процесу один підпис: експрокурор САП висміяв експертизу підписантів заяви ЦПК Шабуніна

12:02

Два міста, одна історія: як "Караоке на майдані" об’єднало Житомир та Львів

11:47

Минуле нагадає про себе: чотири знаки зодіаку чекають на серйозні випробування

11:42

Китайський гороскоп на завтра, 31 жовтня: Драконам — захоплення, Свиням — рівновага

11:39

Дощі з мокрим снігом і тумани: якою буде погода в Україні на початку листопада

Трамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – ОгризкоТрамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – Огризко
11:36

Ніякого "світу на трьох" не буде: Портников про саміт Трампа, Путіна і СіПогляд

11:26

Герань буде всипана пишними квітами: як правильно обрізати її перед зимою

11:02

"Робить усе": Козловський зробив рідкісне зізнання про дружину

10:52

Окупанти готують щось жахливе: як РФ використовує перемир'я на Херсонщині

Реклама
10:40

З окупованих Олешок вивезуть людей на 25 автобусах: Лубінець розповів подробиці

10:19

В Україні вперше з середини літа злетіли ціни на цибулю: скільки коштує кілограм

10:02

Помер Патрік Стюарт: що відомо про зірку "Людей Ікс" та реакції знаменитостей

09:40

Криптобіржа Binance втратила $6,3 млрд через атаку хакерів - подробиці

09:38

Як очистити посуд від іржі без хімії: допоможе несподіваний домашній засіб

09:17

Коливання досягнуть 5-бального рівня: починається магнітна буря G1

09:00

Мобілізація, субсидії та дорогі продукти: що зміниться для українців з 1 листопада

08:44

У Києві відновили рух Південним мостом: кому дозволили проїзд

08:42

Через атаку РФ в Дніпрі блекаут: майже весь громадський транспорт зупинився

08:25

"Кузьма: Страшно веселий": ексклюзивна онлайн-прем’єра відбудеться на Київстар ТБ вже 3 листопада

07:57

В небі хмари густого диму: атаковано НПЗ в Росії, виникла масштабна пожежа

Реклама
07:53

США та РФ обговорюють зняття санкцій із багатомільярдного фонду Кремля – CNN

07:07

Україна призупинила атаки на російські НПЗ: WSJ розкрив причину

06:27

РФ вдарила балістикою по підприємству у Полтавській області – що відомо

05:55

"Не впізнати її": постаріла Кабаєва з’явилася з новим обличчям

05:00

Гроші й нові можливості: які знаки зодіаку побачать, що чорна смуга позаду

04:38

Гороскоп на завтра, 31 жовтня: Ракам - роздратування, Терезам - прибуток

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці художника біля полотна за 79 с

03:33

Навіть маленькі предмети створюють великі проблеми: що не можна змивати в унітаз

03:16

Куди виливати використану олію після смаження - багато хто помиляється роками

02:10

Астрономи здивували сенсаційним відкриттям: за Плутоном "випливла" нова планета

29 жовтня, четвер
23:29

Росія атакувала Київ і Дніпро: гриміли вибухи, є перебої зі світлом і руйнування

22:57

Помер актор Патрік Стюарт, який зіграв у "Людях Ікс" та "Зоряному шляху"

22:32

Листопад змінить усе: три знаки китайського зодіаку досягнуть успіху

22:11

"Попереду мало бути ціле життя": удар РФ забрав життя 15-річної гімнастки

21:25

Як почистити шкіряну куртку й повернути їй блиск: простий домашній трюкВідео

21:21

Тест на IQ: потрібно знайти кошеня серед собак за 15 секунд

20:54

Племінниця Трампа заявила про дивну близькість президента з дочкою Іванкою

20:50

"​Прошу, бережіть себе": Зеленський попередив про нову атаку РФ по Україні

20:45

Загроза для Херсона: РФ може використати перемир’я для наступу - ЗМІ

20:05

Світло вимикатимуть майже весь день: які графіки діятимуть 30 жовтня

Реклама
20:01

У РФ не залишилося важелів впливу на Трампа: на який крок може піти Путін

19:12

Пригорілий жир більше не проблема: як відмити аерогриль без дорогої хіміїВідео

19:11

Навіщо спалюють лавровий лист удома: ефект, про який знають не всі

19:10

Навіщо Путін здав Маска: Ейдман пояснив сигнал Кремля російській елітіПогляд

18:50

Зірка "Жіночого кварталу" розповіла подробиці роману та про важкий період

18:45

Чому неприємно пахне з кухонної раковини: як усунути запах за кілька хвилин

18:44

Винищувачі Су-34 перетворилися на згарище: ВМС розповіли про удар "Нептуном"

18:27

Україну накриють дощі та сильний вітер: де збережеться тепло до +15 градусів

18:20

Чи подорожчають букети у 2027 році: що насправді показують дані про імпорт новини компанії

18:03

Жіночий гороскоп на 2027 рік: кому зірки обіцяють шлюб, гроші та кар'єрний злет

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти