Україну накриють дощі та сильний вітер: де збережеться тепло до +15 градусів

Синоптики попередили, що в деяких регіонах пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 30 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у п’ятницю

Де прогнозуються дощі

Погода в Україні у п’ятницю, 30 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Однак синоптична ситуація знову відзначатиметься оригінальністю. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За словами синоптиків, в полі високого тиску зі сходу визначальну роль відіграватиме циклонічність з Чорного моря, яка зумовлюватиме захмарене небо і більше дощів, ніж мало би бути за таких порівняно високих значень тиску.

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"Однак, нашу погоду спричинятиме саме циклонічна циркуляція вологого відносно теплого повітря з півдня. Розподіл температури не зазнає відчутних змін", - йдеться у повідомленні.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 30 жовтня

Синоптики додали, що завтра у південній частині помірні, а в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях можливі невеликі дощі. На решті території без істотних опадів.

Вітер очікується північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-12 м/с. Водночас вночі на сході та південному сході країни місцями пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі складатиме +3…+8 градусів, на узбережжі морів до +12 градусів; вдень +7…+12 градусів, на півдні та сході країни до +15 градусів.

Погода в Україні 30 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві та області

30 жовтня на території Києва та області також буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі складатиме +3…+8 градусів, вдень +7…+12 градусів. У Києві вночі прогнозується +6…+8 градусів, а вдень близько +10 градусів.

Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що в Україні до кінця жовтня збережеться тепла погода, однак із початком листопада очікується похолодання. Денна температура повітря знизиться до +5…+9 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що в останні дні жовтня погодні умови на території України визначатиме антициклон та область підвищеного атмосферного тиску. Тому й очікується переважання стійкої та теплої повітряної маси.

Водночас начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що у першій декаді листопада в окремих західних областях України може випасти сніг, а на високогір'ї Карпат сніговий покрив місцями вже досягає 14 сантиметрів.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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