Помер актор Патрік Стюарт, який зіграв у 'Людях Ікс' та 'Зоряному шляху'

У віці 86 років пішов із життя легендарний британський актор Патрік Стюарт.

https://glavred.net/stars/umer-akter-patrik-styuart-sygravshiy-v-filmah-lyudi-iks-i-zvezdnyy-put-10808087.html Посилання скопійоване

Помер Патрік Стюарт / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Коротко:

Актор Патрік Стюарт помер у віці 86 років

Стюарт боровся з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві

Він пішов із життя 28 жовтня у своєму будинку

Британський актор Патрік Стюарт, відомий за ролями професора Чарльза Ксав'єра у франшизі "Люди Ікс" і капітана Жана-Люка Пікара в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління", помер у віці 86 років. Він пішов із життя 28 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Про це повідомили в The New York Times.

За словами його багаторічної представниці Келлі Буш Новак, актор пішов із життя в середу у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Актор пережив "недовгий і непростий шлях" боротьби з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві.

відео дня

"Він був оточений теплом сім’ї та друзів, живою музикою, молитвами, сльозами, сміхом і тими глибокими почуттями, які міг викликати тільки він - людина, яка присвятила все своє життя нам усім", - написала Новак.

Вона додала, що близькі назавжди пам’ятатимуть спокій на його обличчі та його незламну гідність.

Як Патрік Стюарт став зіркою "Зоряного шляху"

До кінця 1980-х років Стюарт уже мав за плечима багаторічну кар’єру в британському театрі. Однак у США він тоді залишався маловідомим актором.

Переломним моментом стала роль капітана Жана-Люка Пікара в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління". Продюсер Роберт Джастман звернув увагу на Стюарта після його лекції в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, де актор читав Шекспіра. Він запросив його на прослуховування, хоча творець франшизи Джин Родденберрі спочатку сумнівався, чи підійде британський актор на роль капітана зорельота "Ентерпрайз".

Зрештою Стюарт переконав творців серіалу й отримав довгостроковий контракт. Його образ Пікара став одним із найвідоміших у всесвіті "Зоряного шляху". Актор повертався до цієї ролі в повнометражних фільмах і згодом у серіалі "Зоряний шлях: Пікар".

Світову популярність акторові принесла також роль професора Чарльза Ксав'єра у фільмах про Людей Ікс. Він з'явився в кількох частинах франшизи, зокрема у стрічках "Люди Ікс 2", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" та "Логан". На знімальному майданчику Стюарт працював зі своїм давнім другом Ієном Маккелленом, який зіграв Магнето.

Кар’єра Стюарта охоплювала понад шість десятиліть роботи на сцені, у кіно й на телебаченні. Він став відомим у всьому світі завдяки науковій фантастиці та супергеройським фільмам. У 2010 році королева Єлизавета II посвятила актора в лицарі за заслуги перед драматичним мистецтвом.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Як раніше повідомляв Главред, помер зірка фільму "Офісний простір" Річард Ріл. Акторові було 78 років

Американський виконавець Джон Андерсон, один із відомих представників кантрі-музики, помер у віці 71 року. Причину смерті не розголошують.

Крім цього, 23 жовтня у Львові на 86-му році життя помер актор і режисер Федір Стригун. У вересні він переніс операцію.

Читайте також:

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред