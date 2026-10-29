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Помер актор Патрік Стюарт, який зіграв у "Людях Ікс" та "Зоряному шляху"

Руслана Заклінська
29 жовтня 2026, 22:57
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У віці 86 років пішов із життя легендарний британський актор Патрік Стюарт.
Помер актор Патрік Стюарт, який зіграв у 'Людях Ікс' та 'Зоряному шляху'
Помер Патрік Стюарт / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Коротко:

  • Актор Патрік Стюарт помер у віці 86 років
  • Стюарт боровся з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві
  • Він пішов із життя 28 жовтня у своєму будинку

Британський актор Патрік Стюарт, відомий за ролями професора Чарльза Ксав'єра у франшизі "Люди Ікс" і капітана Жана-Люка Пікара в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління", помер у віці 86 років. Він пішов із життя 28 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Про це повідомили в The New York Times.

За словами його багаторічної представниці Келлі Буш Новак, актор пішов із життя в середу у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Актор пережив "недовгий і непростий шлях" боротьби з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві.

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"Він був оточений теплом сім’ї та друзів, живою музикою, молитвами, сльозами, сміхом і тими глибокими почуттями, які міг викликати тільки він - людина, яка присвятила все своє життя нам усім", - написала Новак.

Вона додала, що близькі назавжди пам’ятатимуть спокій на його обличчі та його незламну гідність.

Як Патрік Стюарт став зіркою "Зоряного шляху"

До кінця 1980-х років Стюарт уже мав за плечима багаторічну кар’єру в британському театрі. Однак у США він тоді залишався маловідомим актором.

Переломним моментом стала роль капітана Жана-Люка Пікара в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління". Продюсер Роберт Джастман звернув увагу на Стюарта після його лекції в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, де актор читав Шекспіра. Він запросив його на прослуховування, хоча творець франшизи Джин Родденберрі спочатку сумнівався, чи підійде британський актор на роль капітана зорельота "Ентерпрайз".

Зрештою Стюарт переконав творців серіалу й отримав довгостроковий контракт. Його образ Пікара став одним із найвідоміших у всесвіті "Зоряного шляху". Актор повертався до цієї ролі в повнометражних фільмах і згодом у серіалі "Зоряний шлях: Пікар".

Світову популярність акторові принесла також роль професора Чарльза Ксав'єра у фільмах про Людей Ікс. Він з'явився в кількох частинах франшизи, зокрема у стрічках "Люди Ікс 2", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" та "Логан". На знімальному майданчику Стюарт працював зі своїм давнім другом Ієном Маккелленом, який зіграв Магнето.

Кар’єра Стюарта охоплювала понад шість десятиліть роботи на сцені, у кіно й на телебаченні. Він став відомим у всьому світі завдяки науковій фантастиці та супергеройським фільмам. У 2010 році королева Єлизавета II посвятила актора в лицарі за заслуги перед драматичним мистецтвом.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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