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ЗСУ відійшли з позицій на Донбасі: в ISW сказали, чи сприяє це просуванню РФ

Анна Ярославська
29 квітня 2024, 06:50оновлено 29 квітня, 07:47
Російське просування, ймовірно, буде швидким лише в тому разі, якщо українські сили не спробують утримувати позиції на полях.
ВСУ
Відхід ЗСУ з позицій поки що не сприяв швидкому просуванню РФ на Донбасі - ISW / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада

Російська окупаційна армія не домоглася відносно швидких тактичних успіхів на захід від Очеретиного, Соловйового, Бердичів і Семенівки після виведення українських сил із тактичних позицій у цьому районі. Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, це свідчить про те, що ЗСУ зберігають можливості уповільнювати просування РФ.

Як ідеться у свіжому звіті аналітиків ISW, наступна лінія оборони в цьому районі розташована на певній відстані від тієї лінії, яку окупанти атакують від моменту захоплення Авдіївки в середині лютого.

Російське просування, ймовірно, буде швидким лише в тому випадку, якщо українські сили не спробують утримувати позиції на полях.

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У звіті йдеться про те, що прибуття бригад, які відновили боєздатність, про яке напередодні повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, імовірно, дасть змогу українським силам сповільнити тактичні успіхи Росії та, можливо, стабілізувати фронт.

Поступаючись окупантам у кількості боєприпасів і живої сили, українські захисники змогли протистояти більш ніж одній дивізії ЗС РФ.

В Інституті вважають, що прибуття українських підкріплень і додаткової техніки змусить російське командування або визнати, що ширше або глибше проникнення в найближчому майбутньому малоймовірне, або направити в цей район додаткові резерви для продовження досягнення тактичних успіхів.

При цьому залучення додаткових резервів на цей напрямок означатиме для росіян ризик не домогтися успіху в районі Часового Яру або в підготовці літнього великомасштабного наступу.

"Російським силам, імовірно, доведеться поповнити і посилити атакувальні підрозділи і знизити темп наступальних операцій на захід від Авдіївки, якщо вони не виділять додаткові резерви, що, ймовірно, обмежить здатність Росії здійснювати додаткові швидкі тактичні наступи в цьому районі", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Що зараз відбувається на фронті - останні заяви Сирського

Ситуація на фронті загострилася після того, як країна-агресор РФ, намагаючись захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту, зосередила основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах. Про це 28 квітня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ворог активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи.

Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.

"Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров'я наших захисників, перемістилися на нові рубежі на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки", - повідомив головком.

Сирський повідомив, що Росія нарощує чисельність своїх військ на Харківському напрямку і проводить заходи, спрямовані на перегрупування сил. Українська армія посилює найнебезпечніші ділянки фронту на цьому напрямку.

27 квітня представник ТСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські окупанти просунулися до Очеретиного на Донеччині та змогли закріпитися на захоплених територіях. Тривають надскладні бої.

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