Ірина Білик зізналася, про що шкодує найбільше: "А треба було б"

Білик розкрила цікаву деталь про себе і взаємодію з оточуючими.

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Ірина Білик зараз - співачка розповіла, про що жалкує / колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Коротко:

Ірина Білик поспілкувалася з фанатами

Їм артистка зізналася, про що шкодує

Українська співачка Ірина Білик нечасто дає інтерв'ю, але охоче розмовляє з підписниками в соціальних мережах. Нещодавно у своєму блозі в Instagram артистка в такий спосіб розкрила про себе багато цікавого - поговорили про автобіографічність пісень, переклад хітів з російської на українську, нові треки, свободу від стосунків тощо.

Зокрема Білик відповіла на незвичне запитання: один із прихильників поцікавився у зірки, про що вона шкодує найбільше. Відповідь Ірини виявилася вельми категоричною.

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Вона зізналася, що шкодує про втрачені моменти, коли могла б говорити деяким особистостям усе прямо в лоб. "Шкодую, що не сказала багатьом правду в обличчя, а треба було б", - написала Ірина Білик.

Ірина Білик зараз - співачка розповіла, про що жалкує / instagram.com/bilyk_iryna

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Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

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