Окупанти просунулись і закріпились в Очеретиному: ЗСУ терміново стягують сили

В Очеретиному тривають складні бої. На українські позиції наступають 4 бригади окупантів.

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Окупанти просунулись в Очеретиному / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти просунулись в Очеретиному в Донецькій області і змогли закріпитися на захоплених територіях. Тривають надскладні бої. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Ворог атакує українські позиції чотирма бригадами.

"Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої. Ситуація контролюється підрозділами Сил оборони", - сказав Волошин. відео дня

ЗСУ стягують додаткові резерви, щоб не дати окупантам досягнути тактичного успіху і завадити можливому прориву лінії оборони.

"З нашого боку вживаються заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над Очеретиним. З цією метою також введені додаткові сили та засоби з резерву", - додав речник ОСУВ "Хортиця".

Дивіться відео про бої в Очеретиному:

Окупанти просунулись в Очеретиному / фото: скріншот

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися у двох областях. На Донеччині бої точилися в трьох населених пунктах - Очеретине, Бердичі та Красногорівка.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися в Очеретине Донецької області. Тривали бої в Бердичах, Красногорівці та на південь від Урожайного.

Як повідомлялося раніше, 15 квітня окупантам вдалося просунутися в районі Часова Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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