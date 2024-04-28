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ЗСУ звільнили острів на півдні, але пішли з рубежів на сході: Сирський розкрив деталі

Олексій Тесля
28 квітня 2024, 16:18
РФ хоче захопити стратегічну ініціативу, ситуація загострилася, попередив головком ЗСУ.
Сирський
Олександр Сирський назвав "найгарячіші" точки фронту / Колаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFofUkraine, Facebook/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті загострилася після того, як країна-агресор РФ, намагаючись захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту, зосередила основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як написав він у Facebook, ворог активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи. При цьому відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять "з рук у руки" кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації.

Головком ЗСУ уточнив, що важкі бої тривають по всій лінії фронту, водночас обстановка динамічно змінювалася - на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося поліпшити тактичне становище наших військ.

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Водночас Силам оборони України вдалося поліпшити своє тактичне становище в районі Синьківки (Куп'янський напрямок) і Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

Бої на Луганщині

"На Луганщині противник намагається скористатися своєю перевагою в повітрі, ракетах і кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративний кордон Луганської області", - пояснив він.

Український воєначальник зазначив, що основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп'янському напрямку - села Стельмахівка та Берестове, де ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів його було зупинено. Також РФ продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, але успіху не має.

Ситуація на Донеччині

За його словами, на Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов'янськ, проте успіхів немає, його просування на цьому напрямку зупинено.

"На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку і вийти на рубіж каналом "Сіверський Донець-Донбас", - пише головком ЗСУ.

ЗСУ відійшли на нові рубежі

Він попередив, що найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої: "Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись у Покровськ і Курахове. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя і здоров'я наших захисників, перемістилися на нові рубежі на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. Загалом, на цих напрямках противник домігся певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність".

Успіхи ЗСУ на півдні

Генерал-полковник також заявляє, що напруженою залишається обстановка на Півдні, у Запорізькій і Херсонській областях. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському - в районах Роботиного і Вербового, на Херсонському - все ще сподівається вибити наші війська з Кринок. Успіху не має в жодному з напрямків. Ба більше, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Ситуація на півночі

"На Півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає. Водночас відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилені артилерійськими і танковими підрозділами", - зазначає він.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ротація і будівництво оборонних рубежів

Сирський додав, що триває ротація військових частин з метою організації відпочинку особового складу та відновлення боєздатності наших військових частин, а також підготовка особового складу в навчальних центрах, основний наголос робиться на якість і майстерність у володінні зброєю.

"Тривають роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів і позицій. Також ведеться робота з партнерами щодо якнайшвидшого отримання засобів ураження, озброєння та військової техніки", - резюмував він.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна може відновити сили для потужного контрнаступу. Збройні сили України отримають ресурс для стримування окупантів під час їхнього літнього наступу.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ раніше оцінив загрозу оточення Часового Яру. Російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Часового Яру з кількох напрямків, при цьому застосовуючи авіацію.

Як повідомлялося раніше, в ISW оцінили, чи зможуть ЗСУ зупинити атаки окупантів. Країна-агресор Росія, найімовірніше, доб'ється тактичних успіхів на фронті найближчими тижнями, поки Україна чекає прибуття військової допомоги від США.

ЗСУ звільнили острів на півдні, але пішли з рубежів на сході: Сирський розкрив деталі
/ Главред

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