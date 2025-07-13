'Вперше в історії': Залужний анонсував нову фазу війни, що тепер зміниться

Війна входить у нову фазу, де ключову роль відіграватимуть технології, стійкість і точкові удари по вразливих місцях противника, зазначив Залужний.

https://glavred.net/war/vpervye-v-istorii-zaluzhnyy-anonsiroval-novuyu-fazu-voyny-chto-teper-izmenitsya-10680968.html Посилання скопійоване

Характер війни з РФ зміниться - Залужний пояснив, як її можна виграти / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав Залужний:

Ефективність ударів буде зростати

Економічні та демографічні проблеми будуть сприяти початку війни на виснаження

Війну в Україні чекає нова фаза

Військово-технологічний прорив сприятиме затяжному характеру сучасних війн, зокрема війні на виснаження, і саме це має стати основою для розробки стратегії перемоги України у протистоянні з Росією. Таку думку висловив посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй колонці для Української правди.

Він наголосив, що стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту та машинного навчання вже триває, і це призведе до зростання точності ударів і ефективності використання ресурсів. Високоточна зброя стає масовою, доступною за ціною і навіть дешевшою за звичайні боєприпаси, водночас зберігаючи стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

відео дня

"Також, можливо, вперше в історії людина повністю або частково відсторонюватиметься не тільки від процесу керування, але й від процесу прийняття рішення про ураження. Бідний Сунь-Дзи не побачить цього. Адже принципи, закладені ним, дійсні лише при умові, що керувати війнами будуть люди", - сказав він.

За словами Валерія Залужного, розвиток військових технологій, зокрема безпілотних систем і штучного інтелекту, забезпечить можливість завдавати ударів по стратегічних військових і цивільних об’єктах ворога по всій його території. Застосування автономних роїв дешевих, високоточних дронів, які діятимуть на нових каналах навігації, дозволить ефективно вражати не лише сили на передовій, а й критичну економічну та соціальну інфраструктуру противника.

"Отже, можливо зробити висновок, що розвиток технологій та демографічна і економічна ситуації в найближчих роках, імовірно, сприятимуть веденню війни на виснаження. Позиції сторін вздовж лінії бойового зіткнення все більше будуть слугувати для підтримання загальної парадигми війни на виснаження та для підтримання внутрішньої напруженості у країні", - вказує екс-головком.

Одночасно розширяться можливості масштабного руйнування економічного потенціалу держави-противника та її систем життєзабезпечення. У поєднанні з ефективними інформаційними операціями, якими володіє Росія, це може свідчити про перехід війни на рівень, коли супротивнику завдають ударів дистанційно, підриваючи його спроможність до спротиву.

У такому сценарії акцент зміщується з безпосереднього захоплення територій на виснаження ресурсів, дестабілізацію управлінських і життєво важливих структур, що в підсумку має призвести до втрати здатності до оборони через хаос та внутрішній крах.

"Отже, хочемо ми того чи ні, в 2023 році розвиток воєнних технологій у світі увійшов у новий цикл, і початком цього процесу стала російсько-українська війна, яка повністю вивела з обігу попередню парадигму застосування раніше відомих технологічних рішень. Скоріш за все, воєнно-технологічна революція, яка вже розпочалася, створює ідеальні умови для такого типу війни, як війна на виснаження. На мою думку, цей висновок дає можливість усвідомити основну та, ймовірно, єдину стратегію Перемоги для нашої держави в майбутньому. Вона буде полягати не тільки в роботі над лінією фронту, а й у формуванні системи "життєстійкості" країни та формуванні асиметричних спроможностей саме на основі технологічних рішень", - сказав він.

Залужний підкреслив, що реалізація поставлених завдань стане можливою лише за умови повного контролю над ситуацією на фронті та ефективного реагування на інформаційні виклики. Не просто витримка, а рішучі й своєчасні дії є ключем до Перемоги.

Полос України у Великій Британії наголосив, що попереду — абсолютно новий тип війни, з іншими правилами. Проте Україна вже продемонструвала свою спроможність діяти ефективно навіть у таких умовах. Нині на українських фронтах поступово формується нова воєнна доктрина, що визначатиме засади сучасної війни.

"Повністю погоджуюся з доктором Шоном Макфейтом: ꞌꞌПоловина Перемоги – це розуміння того, який вигляд вона має… Мізки важливіші за грубу силуꞌꞌ", - резюмував Залужний.

Валерій Залужний / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, упродовж наступних двох років можна очікувати відновлення балансу між Україною та Росією в оборонних і наступальних можливостях, а також повернення до результативних дій на фронті. Втім, для цього необхідно виконати низку важливих передумов. Таку оцінку висловив колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Водночас українські сили мають певні тактичні успіхи в районі Покровська. Натомість ворог продовжує атакувати на різних ділянках фронту, але значного просування йому досягти не вдалося, свідчить аналіз Інституту вивчення війни (ISW).

Окрім того, 10 липня українська військова розвідка спільно з рухом опору провела спецоперацію на одному з підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Інші новини:

Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред