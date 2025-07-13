Дружина морпіха Діанова розкрила, де пара проводить медовий місяць

Коротко:
- Михайло та Мирослава Діанови одружилися 5 липня
- Дружина військового поділилася, де і як вони проводять медовий місяць
Український морський піхотинець і захисник Маріуполя, який пережив російський полон, Михайло Діанов 5 липня повідомив, що вдруге одружився. Обраницею військового стала жінка на ім'я Мирослава, з якою він познайомився восени 2024 року.
Зараз пара проводить свій медовий місяць. Про це у своєму блозі в Instagram повідомила дружина Діанова.
Місцем відпочинку Михайло та Мирослава Діанови обрали Тернопільський став - популярне місце водного відпочинку. Дружина військового опублікувала, як вони разом сидять у човнику і рибалять. "Медовий місяць на морі. Тернопільський став", - написала вона.
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Про персону: Михайло Діанов
Михайло Діанов - український військовослужбовець, старший сержант 36 ОБрМП Збройних сил України, захисник Маріуполя. Кавалер ордена "За мужність" II (2022) і III (2022) ступенів, почесний громадянин Тернополя (2022).
З 2015 року є учасником російсько-української війни. Став бійцем батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. У травні 2022 року окремий загін спеціального призначення "Азов" опублікував у своєму телеграм-каналі фото поранених бійців з "Азовсталі", серед яких командир Михайло Діанов.
21 вересня 2022 року звільнений із полону.
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