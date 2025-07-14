Макрон різко збільшує військові витрати: ЗМІ розкрили причину такого рішення

Франція прискорює збільшення оборонного бюджету, щоб посилити військову потужність на тлі зростання геополітичної напруги.

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Франція прагне зміцнити обороноздатність, подвоївши витрати на армію на три роки раніше за запланований термін / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Armée de Terre

Читайте в матеріалі:

Як Франція планує подвоїти військові витрати за три роки

Чому Макрон прискорює оборонний бюджет та які є ризики

Що очікувати від бюджету-2026 і як це вплине на політику

Франція планує подвоїти свій оборонний бюджет до 2027 року, випереджаючи попередні плани на три роки. Це рішення ухвалене на тлі загострення геополітичної ситуації. Про це пише Reuters.

Раніше країна мала намір збільшити військові витрати з рівня 2017 року до 2030 року, але президент Еммануель Макрон пообіцяв досягти цієї мети вже у 2027 році. В 2017 році оборонний бюджет Франції становив 32 млрд євро, а до 2027 року його обсяг зросте до 64 млрд євро. Додатково у 2026 та 2027 роках передбачено фінансування в розмірі 3,5 млрд та 3 млрд євро відповідно.

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Макрон зазначив, що прискорене зростання оборонних витрат відбувається на фоні зусиль щодо економії бюджету на 40 млрд євро в проєкті бюджету на 2026 рік. Він наголосив:

"Наша військова незалежність нерозривно пов’язана з фінансовою незалежністю. Це буде профінансоване завдяки більшій активності та більшому виробництву".

НАТО / Інфографіка: Главред

Прем’єр-міністр Франсуа Байру 15 липня представить деталі бюджету на 2026 рік, проте реалізація планів може зіткнутися з політичними труднощами через глибоку поляризацію парламенту. Крім того, Франція прагне знизити бюджетний дефіцит, щоб задовольнити вимоги ЄС та іноземних інвесторів.

Ініціативи "коаліції рішучих" щодо України - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно у телефонній розмові прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорили прогрес у межах "коаліції рішучих". Йшлося про плани щодо розміщення військового контингенту в Україні.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розширення Франко-британських об'єднаних сил під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також коаліція лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України поставила РФ жорсткий ультиматум. За їхніми словами, припинення бойових дій має охоплювати всі сфери — сушу, повітря та море.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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