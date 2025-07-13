Українці сплачуватимуть на один податок менше: що скасують вже з 1 серпня

Зміни сприятимуть розвитку та удосконаленню якості послуг.

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Який податок скасують з 1 серпня / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

Деяким українцям дозволять не сплачувати податок на додану вартість

Таке право надаватимуть вже з 1 серпня

Це стимулюватиме конкуренцію за якістю послуг

В Україні частині надавачів соціальних послуг дозволять не сплачувати податок на додану вартість (ПДВ). Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Зазначається, що з 1 серпня таке право отримають ті, хто є в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг.

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Відомо, що завдяки змінам:

побільшає можливостей для розвитку ринку та залучення нових команд;

відбуватиметься стимулювання конкуренції за якістю послуг, а не за податковими ознаками;

зменшиться бюрократія та зросте обсяг підтримки для людей;

національне законодавство відповідатиме європейським практикам, де подібні пільги для соціальної сфери вже діють.

"Ми сподіваємося, що такі зміни сприятимуть залученості надавачів, їхньому розвитку та удосконаленню якості послуг", - сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Варто додати, що надавачами соцпослуг в Україні можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці (ФОП), які надають соціальну допомогу та підтримку громадянам у скрутному становищі або належать до вразливих груп населення.

Наприклад:

державні та комунальні установи;

приватні та громадські благодійні організації;

ФОПи.

Податки в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Кабінет Міністрів подав законопроєкт, що стосується оподаткування цифрових платформ. Водночас, як запевняє влада, продаж особистих речей через маркетплейси та онлайн-сервіси не буде оподатковуватися.

Також українці отримають платіжки з повідомленням про те, що вони повинні заплатити податок на нерухомість. Платити потрібно буде власникам відносно великих квартир і будинків, адже податок нараховується за "зайві" квадрати, тобто за різницю між нормою та фактичною площею житла.

Крім того, представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки - зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування, що передбачає вищі ставки для осіб із високими доходами.

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Про джерело: Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України - центральний орган виконавчої влади, яке формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту. Діяльність Міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України., пише Вікіпедія.

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