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Українці сплачуватимуть на один податок менше: що скасують вже з 1 серпня

Марія Николишин
13 липня 2025, 13:01
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Зміни сприятимуть розвитку та удосконаленню якості послуг.
Українці сплачуватимуть на один податок менше: що скасують вже з 1 серпня
Який податок скасують з 1 серпня / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

  • Деяким українцям дозволять не сплачувати податок на додану вартість
  • Таке право надаватимуть вже з 1 серпня
  • Це стимулюватиме конкуренцію за якістю послуг

В Україні частині надавачів соціальних послуг дозволять не сплачувати податок на додану вартість (ПДВ). Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Зазначається, що з 1 серпня таке право отримають ті, хто є в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг.

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Відомо, що завдяки змінам:

  • побільшає можливостей для розвитку ринку та залучення нових команд;
  • відбуватиметься стимулювання конкуренції за якістю послуг, а не за податковими ознаками;
  • зменшиться бюрократія та зросте обсяг підтримки для людей;
  • національне законодавство відповідатиме європейським практикам, де подібні пільги для соціальної сфери вже діють.

"Ми сподіваємося, що такі зміни сприятимуть залученості надавачів, їхньому розвитку та удосконаленню якості послуг", - сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Варто додати, що надавачами соцпослуг в Україні можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці (ФОП), які надають соціальну допомогу та підтримку громадянам у скрутному становищі або належать до вразливих груп населення.

Наприклад:

  • державні та комунальні установи;
  • приватні та громадські благодійні організації;
  • ФОПи.

Податки в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, Кабінет Міністрів подав законопроєкт, що стосується оподаткування цифрових платформ. Водночас, як запевняє влада, продаж особистих речей через маркетплейси та онлайн-сервіси не буде оподатковуватися.

Також українці отримають платіжки з повідомленням про те, що вони повинні заплатити податок на нерухомість. Платити потрібно буде власникам відносно великих квартир і будинків, адже податок нараховується за "зайві" квадрати, тобто за різницю між нормою та фактичною площею житла.

Крім того, представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки - зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування, що передбачає вищі ставки для осіб із високими доходами.

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Про джерело: Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України - центральний орган виконавчої влади, яке формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту. Діяльність Міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України., пише Вікіпедія.

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