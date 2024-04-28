Був натяк Буданова: розкрито несподівані терміни й напрямок контрудару ЗСУ

Олексій Гетьман спрогнозував, що може стати головними цілями ЗСУ.

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Кирило Буданов / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил Олексій Гетьман зробив заяву щодо подальшого перебігу війни в Україні.

В інтерв'ю Главреду він прокоментував питання щодо основного напрямку можливого контрнаступу України.

При цьому військовий експерт не виключив, що головними цілями ЗСУ можуть стати Крим і Керченський міст.

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"Ми не знаємо планів Генштабу, але припустити (і це роблять як генерали НАТО, так і поважні видання), що ми спробуємо атакувати саме на півдні та в Криму цілком можна, адже такі натяки були і від ГУР, і від військово-політичного керівництва загалом", - додав Гетьман.

Раніше Кирило Буданов назвав умову завершення війни. Глава ГУР озвучив свою думку щодо переговорів з країною-агресором РФ. Зокрема, глава ГУР заявив, що "не буде заперечувати" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розкрили план Трампа щодо завершення війни з поступками Києва Москві. Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя", цитують ЗМІ Дональда Трампа.

Як повідомлялося раніше, британський генерал розкрив план РФ. Окупанти прагнуть скористатися скрутним становищем ЗСУ, які відчувають гостру нестачу озброєнь, і здійснити новий наступ влітку.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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