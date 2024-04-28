Був натяк Буданова: розкрито несподівані терміни й напрямок контрудару ЗСУ

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил Олексій Гетьман зробив заяву щодо подальшого перебігу війни в Україні.
В інтерв'ю Главреду він прокоментував питання щодо основного напрямку можливого контрнаступу України.
При цьому військовий експерт не виключив, що головними цілями ЗСУ можуть стати Крим і Керченський міст.
"Ми не знаємо планів Генштабу, але припустити (і це роблять як генерали НАТО, так і поважні видання), що ми спробуємо атакувати саме на півдні та в Криму цілком можна, адже такі натяки були і від ГУР, і від військово-політичного керівництва загалом", - додав Гетьман.
Раніше Кирило Буданов назвав умову завершення війни. Глава ГУР озвучив свою думку щодо переговорів з країною-агресором РФ. Зокрема, глава ГУР заявив, що "не буде заперечувати" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.
Нагадаємо, раніше ЗМІ розкрили план Трампа щодо завершення війни з поступками Києва Москві. Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя", цитують ЗМІ Дональда Трампа.
Як повідомлялося раніше, британський генерал розкрив план РФ. Окупанти прагнуть скористатися скрутним становищем ЗСУ, які відчувають гостру нестачу озброєнь, і здійснити новий наступ влітку.
Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
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