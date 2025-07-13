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Уряд готує зміни в соцвиплатах: Зеленський розповів, кого і як підтримають

Руслан Іваненко
13 липня 2025, 23:01
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Президент Зеленський наголосив, що уряд знаходить ресурси для реалізації важливих соціальних ініціатив, незважаючи на складнощі.
Зеленский
Майже 180 тисяч сімей цього року отримають фінансову допомогу для підготовки дітей до навчального року в рамках "Пакунка школяра" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Читайте в матеріалі:

  • Які соцвиплати змінять для молодих сімей і матерів
  • Хто отримає державну допомогу на підготовку до школи
  • Як уряд забезпечуватиме харчування школярів у прифронтових зонах

Уряд готує оновлення системи державної підтримки громадян, зокрема модернізацію низки соціальних виплат. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Реформа охопить виплати при народженні дитини та підтримку матерів у перші роки після пологів. За словами президента, "деталі будуть оприлюднені завтра Кабінетом Міністрів".

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Також триває реалізація ініціативи "Пакунок школяра" — цього року майже 180 тисяч українських сімей отримають державну допомогу для підготовки дітей до школи.

Крім того, Зеленський запевнив, що державі вистачає коштів для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у школах: у 1–4 класах по всій країні та для всіх школярів на прифронтових територіях.

Президент наголосив:

"Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень".

Виплати для Українців - новини за темою

Як писав Главред, за ініціативою президента Володимира Зеленського ухвалено рішення про запуск в Україні нової програми виплат - "Пакунок школяра". Тепер кожен першокласник отримає по 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проєкту базової соціальної допомоги. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.

Крім того, першокласники у 2025 році можуть претендувати на допомогу від держави в межах програми "Пакунок школяра". Щоб отримати 5 000 грн, батьки повинні підтвердити свою заявку через "Дію" або ж написати заяву у Пенсійному фонді.

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Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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