Уряд готує зміни в соцвиплатах: Зеленський розповів, кого і як підтримають

Президент Зеленський наголосив, що уряд знаходить ресурси для реалізації важливих соціальних ініціатив, незважаючи на складнощі.

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Майже 180 тисяч сімей цього року отримають фінансову допомогу для підготовки дітей до навчального року в рамках "Пакунка школяра" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

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Як уряд забезпечуватиме харчування школярів у прифронтових зонах

Уряд готує оновлення системи державної підтримки громадян, зокрема модернізацію низки соціальних виплат. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Реформа охопить виплати при народженні дитини та підтримку матерів у перші роки після пологів. За словами президента, "деталі будуть оприлюднені завтра Кабінетом Міністрів".

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Також триває реалізація ініціативи "Пакунок школяра" — цього року майже 180 тисяч українських сімей отримають державну допомогу для підготовки дітей до школи.

Крім того, Зеленський запевнив, що державі вистачає коштів для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у школах: у 1–4 класах по всій країні та для всіх школярів на прифронтових територіях.

Президент наголосив:

"Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень".

Виплати для Українців - новини за темою

Як писав Главред, за ініціативою президента Володимира Зеленського ухвалено рішення про запуск в Україні нової програми виплат - "Пакунок школяра". Тепер кожен першокласник отримає по 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проєкту базової соціальної допомоги. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.

Крім того, першокласники у 2025 році можуть претендувати на допомогу від держави в межах програми "Пакунок школяра". Щоб отримати 5 000 грн, батьки повинні підтвердити свою заявку через "Дію" або ж написати заяву у Пенсійному фонді.

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Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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