Уряд готує зміни в соцвиплатах: Зеленський розповів, кого і як підтримають

Читайте в матеріалі:
- Які соцвиплати змінять для молодих сімей і матерів
- Хто отримає державну допомогу на підготовку до школи
- Як уряд забезпечуватиме харчування школярів у прифронтових зонах
Уряд готує оновлення системи державної підтримки громадян, зокрема модернізацію низки соціальних виплат. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Реформа охопить виплати при народженні дитини та підтримку матерів у перші роки після пологів. За словами президента, "деталі будуть оприлюднені завтра Кабінетом Міністрів".
Також триває реалізація ініціативи "Пакунок школяра" — цього року майже 180 тисяч українських сімей отримають державну допомогу для підготовки дітей до школи.
Крім того, Зеленський запевнив, що державі вистачає коштів для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у школах: у 1–4 класах по всій країні та для всіх школярів на прифронтових територіях.
Президент наголосив:
"Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень".
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Як писав Главред, за ініціативою президента Володимира Зеленського ухвалено рішення про запуск в Україні нової програми виплат - "Пакунок школяра". Тепер кожен першокласник отримає по 5 тисяч гривень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проєкту базової соціальної допомоги. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.
Крім того, першокласники у 2025 році можуть претендувати на допомогу від держави в межах програми "Пакунок школяра". Щоб отримати 5 000 грн, батьки повинні підтвердити свою заявку через "Дію" або ж написати заяву у Пенсійному фонді.
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Про джерело: Верховна Рада України
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