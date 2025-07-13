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Україні треба готуватися до нового сценарію війни - The Guardian

Андрій Ганчук
13 липня 2025, 22:49
4728
Україні слід готуватися до концепції "стратегічної нейтралізації" противника, пишуть журналісти.
Путін, війна
Росія не припинятиме війну, Україні потрібно посилювати оборонну концепцію - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне:

  • Припинення вогню в Україні чекати не слід
  • Надії на зусилля Заходу щодо миру не виправдалися
  • Україні потрібна концепція стратегічної нейтралізації

Надії на миротворчі зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа та інших союзників виявилися марними - агресор Росія не збирається припиняти війну. У такій ситуації Україні необхідно будувати свою дипломатичну стратегію з урахуванням нової реальності, в рамках якої припинення вогню не прогнозується.

Росія посилює удари по Україні та наземний наступ

У матеріалі The Guardian йдеться про те, що надії на миротворчі зусилля західного світу не виправдалися. Замість мирного процесу РФ проводить нові наступальні дії - тепер уже в напрямку Великого Бурлука, що на схід від Харкова, і нарощує удари ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі.

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Рекордна кількість "Шахедів"

Журналісти нагадали, що в ніч на 8 липня росіяни випустили по території України 728 безпілотників Shahed і 13 ракет. Це рекордна кількість БПЛА. А до цього, у ніч на 6 липня, ворог застосував 597 дронів і 26 ракет. Українські військові припускають: РФ може застосувати і до тисячі дронів на добу.

Україні треба готуватися до нового сценарію війни - The Guardian
Що відомо про "Шахедів" / Інфографіка: Главред

Нова концепція війни

У таких умовах Україні необхідно готувати нову концепцію ведення війни. На думку колишнього міністра оборони Андрій Загороднюк, її можна назвати "стратегічною нейтралізацією" - тривалою оборонною кампанією, мета якої - не допустити просування окупантів углиб України і припинити ворожі спроби зупинити роботу ключових галузей.

Успіхи в Чорному морі

Події в Чорному морі показали, що така стратегія працює. Україна - країна без флоту - завдала значної шкоди Чорноморському флоту РФ морськими дронами, і відкрила зерновий коридор без згоди Москви. Британський політик Джеймс Хеппі назвав це символом "функціональної поразки" росіян.

Як застосувати концепцію на суші

Журналісти пишуть, що запуск такого плану передбачає нарощування виробництва FPV-дронів і посилення їхньої дальності до 40-160 кілометрів. Крок створить мілітаризовану зону, в якій росіяни не зможуть діяти ефективно. Це альтернатива "корейському" сценарію заморозки війни та створення "рухомого фроту" в глибокому тилу противника.

Повернення окупованих територій

На думку авторів матеріалу, у Києва немає ілюзій щодо повернення захоплених Росією територій у найближчій перспективі.

Утім, у червні росіяни втрачали до 1100 окупантів щодня, що вказує на ефективність української оборони навіть в умовах обмежених ресурсів.

Що потрібно для "стратегічної нейтралізації"

Запуск концепції вимагає стабільного забезпечення озброєннями з боку США. Наразі Пентагон занепокоєний тим, що в американців самих мало запасів ракет для Patriot. Наприкінці червня Вашингтон відновив допомогу Україні, але лише на символічному рівні - 10 ракет. У такій ситуації, особливо в умовах зростаючої ракетної загрози, загострюється проблема ефективного ППО.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде ліквідовувати окупантів і переносити війну на територію Росії. Готуються нові далекобійні удари.

Чотири типи дронів заморожують лінію фронту в Україні - розвіддрони, FPV, оптоволоконні дрони і наземні дрони, написали журналісти The Wall Street Journal. БПЛА обмежують маневри військових на полі бою.

На Україну чекають рекордні поставки озброєнь, а США саджатимуть Путіна за стіл перемовин, сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Політик очікує, що заява Трампа, яка анонсована на понеділок, 13 липня, стане переломним моментом.

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Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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