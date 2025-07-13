Професійний ігнор за методом Бріжит: перша леді Франції не помітила Макрона

Бріжит Макрон трималася відчужено, коли її чоловік намагався проявити знаки уваги.

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Еммануель Макрон з дружиною - Бріжит Макрон у Великій Британії проігнорувала чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmanuelmacron

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У травні Еммануель Макрон публічно отримав ляпас від дружини

У липні Бріжит Макрон двічі проігнорувала свого обранця

Чинний президент Франції Еммануель Макрон і його перша леді Бріжит Макрон у стосунках понад тридцять років. З них 18 - в офіційному шлюбі. Однак і сьогодні в парі вирують неабиякі пристрасті.

Про експресивність Бріжит, як дружини, весь світ заговорив у травні 2025 року - тоді на відео потрапив момент, як перша леді дає президенту Франції ляпаса, вважаючи, що цього ніхто не бачить. Тоді Макрон віджартувався, мовляв вони просто дуріли.

відео дня

Однак цього тижня, під час їхнього візиту до Великої Британії, про сварку між політичним діячем і його обраницею заговорили з новою силою: спускаючись трапом літака, перша леді демонстративно відсторонилася від чоловіка, ігноруючи його спроби подати їй руку.

Пізніше в Мережі з'явилося ще одне відео того ж дня. Після конфузу з літаком Еммануель Макрон разом із дружиною та королем і королевою Великої Британії здійснили пішу прогулянку. На ній він знову намагався взяти Бріжит за руку, але знову зазнав поразки: вона навіть не повернула голови в його бік, трималася відсторонено, і навіть зробила кілька кроків уперед, щоб збільшити дистанцію з чоловіком.

Еммануель Макрон з дружиною - Бріжит Макрон у Великій Британії проігнорувала чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/galafr

Повне відео на каналі STARS UA

Варто зазначити, що однією з причин дивної поведінки Бріжит Макрон у Великій Британії ЗМІ називають не особистий конфлікт із президентом Франції, а сімейну трагедію. Перша леді зараз переживає втрату - смерть старшої сестри. Всупереч жалобі вона все ж супроводжувала чоловіка в його закордонному візиті, проте не завжди могла контролювати емоції.

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