Наступного тижня може з'явитися новий склад Кабміну: хто піде у відставку

Що відомо:
- Наступного тижня може з'явитися новий Кабмін
- Денис Шмигаль може стати новим міністром оборони
- У Кабміні можуть об'єднати деякі міністерства
В українському Кабінеті міністрів можуть відбутися суттєві кадрові зміни вже наступного тижня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль може піти зі своєї посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.
Ймовірно, Шмигаль може стати новим міністром оборони в оновленому Кабміні. Нібито, президент України Володимир Зеленський ухвалив відповідне рішення. Нинішній міністр Рустем Умєров може стати послом України в США.
За даними джерела, новою очільницею уряду може стати перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко.
У новому уряді планують об'єднати деякі міністерства. Також може відбутися загальний перерозподіл повноважень. Ймовірно, деякі міністерства можуть позбутися своїх очільників.
Кадрові зміни - останні новини
У квітні 2025 року Главред повідомляв про те, що заступник міністра оборони раптово подав у відставку. Мова йде про Івана Гаврилюка. Він зазначив, що залишає посаду за власним бажанням. Інших деталей щодо свого рішення Гаврилюк не розповів. Цю посаду він обіймав із травня 2024 року.
У червні того ж року командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий раптово пішов у відставку. Михайло Драпатий подав рапорт про відставку після трагедії на полігоні, де загинули військові. Він вважає себе винним у тому, що не зміг у повній мірі "дотиснути", щоб забезпечити виконання наказів у повній мірі.
8 липня президент України Володимир Зеленський повідомив послу України в США про її відставку. Оксані Маркаровій запропоновано залишитися в команді Зеленського. Посаду для неї підберуть пізніше, попередні консультації щодо цього з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вже відбулися, але рішення поки що не ухвалено.
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