У Дніпропетровські області пролунали вибухи: ворог завдав удару по ТЦК

Армія Путіна запустила дрони по Дніпропетровській області.

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Росіяни дронами атакували один із українських ТЦК / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Росіяни атакували дронами Самар

У місті пролунали вибухи

Попередньо під ворожий удар потрапив ТЦК

Вдень 13 липня у місті Самар, що на Дніпропетровщині пролунали звуки вибухів. Попередньо росіяни атакували Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Перед атакою у Самарі було оголошено повітряну тривогу, а військові попереджали про рух російських безпілотників у бік міста.

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Міський голова Сергій Рєзнік підтвердив атаку дронів і закликав жителів не публікувати в соцмережах фото чи відео наслідків.

"Місто під масованою атакою. Контролюємо роботу. Не публікуйте в соцмережах фото та відео наслідків", - зазначив він.

Згодом начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що через удари безпілотниками пошкоджено інфраструктуру. Деталі з'ясовують.

Удар по ТЦК в Самарі - дивіться відео:

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Як писав Главред, серія вибухів прогриміла в Одесі в п'ятницю вранці, 11 липня, під час масованої атаки російських ударних безпілотників. За даними ЗМІ, РФ завдала удару дронами по будівлі одеського Територіального центру комплектації та соціального захисту.

Нагадаємо, 7 липня російська армія завдала ударів дронами по територіальних центрах комплектування в Харкові та Запоріжжі. У містах пошкоджено будівлі та прилеглі території ТЦК. Також відомо про постраждалих.

Тим часом речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що російські війська цілеспрямовано завдають ударів по українських ТЦК, намагаючись зірвати мобілізаційний процес. Проте мобілізація в Україні триватиме.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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