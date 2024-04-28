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Коли закінчиться війна в Україні: боєць НГУ назвав прогноз

Андрій Ганчук
28 квітня 2024, 16:09оновлено 28 квітня, 16:42
У планах агресорки Росії - Польща, Німеччина і Франція, українці дивом тримаються завдяки мотивації і своїй силі, сказав боєць бригади НГУ Азов Ніко.
ЗСУ, війська РФ
Заморожування війни не призведе до її завершення - боєць НГУ / Колаж: Главред, фото: 22-а ОМБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Розв'язана Росією війна проти України затягнеться надовго. Наступному поколінню українців теж доведеться воювати. Потрібно готуватися. Про це заявив боєць 12-ї бригади Національної гвардії Азов з позивним Ніко.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що епоха воєн уже почалася, і українцям доведеться воювати дуже довго. У "планах" РФ - країни Європи, а український народ тримається завдяки силі та мотивації.

"Ми і будемо продовжувати боротися. Якщо цей конфлікт трохи заморозять, це все ненадовго. Вони знову ж таки наберуться сили, озброєння і будуть знову вторгнення. Ми всі чуємо, які в них плани: Польща, Німеччина, Франція. Вони через нас пройти не можуть. І то ми дивом тримаємося, тому що більшість вмотивована в цьому і в більшості ще є сили. Я думаю, що це все ще надовго затягнеться, ця війна", - вважає військовий.

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На думку бійця, українцям слід розуміти, що наступне покоління теж буде змушене воювати.

"І треба готуватися, як тільки є час, потрібно готуватися до всього цього. Треба підвищити рівень тактичної медицини, тактики вогневої підготовки", - наголосив Ніко.

Коли закінчиться війна - прогнози:

Війна Росії проти України закінчиться, коли світ усвідомить рівень загрози від Москви, сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, світова спільнота не готова до того, що Путін втратить владу, проте світ здатен зробити правильний вибір.

Щоб в Україні настав мир, РФ має вивести свої війська з її території, зазначив канцлер ФРН Олаф Шольц. Низка держав, зокрема й Україна, обговорюють потенційну модель мирного завершення війни.

Війна в Україні продовжиться, доки у РФ існує режим Путіна, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. У разі зміни влади відкриється вікно можливостей.

Бригада НГУ "Азов"

12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".

"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.

Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.

Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

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Азов Нацгвардия війна Росії та України
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