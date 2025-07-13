Чому США та ЄС бояться поразки Росії у війні: військовий назвав несподівані наслідки

У разі поразки РФ сусіди можуть висунути територіальні претензії, пояснив військовий експерт.

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Тимочко вказав на небезпеку для Європи та Китаю через можливу дестабілізацію в Росії / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, ОК Захід

Коротко:

Росія має 5000 ядерних боєголовок

Поразка РФ може спричинити хаос на її території

Сусіди можуть висунути територіальні претензії

У разі поразки Росії у війні на її території можуть виникнути серйозні дестабілізаційні процеси, які становитимуть загрозу для сусідніх держав. Про це в коментарі Українському радіо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він зазначив, що кордони з Росією мають 18 країн, зокрема Європейські держави, США, Китай. За його словами, жодна з них не зацікавлена в хаосі біля своїх меж.

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"Кожна з них розуміє, що у випадку програшу Росії, дестабілізації в її межах, утворення нових анклавів всередині за територіальним, національним чи релігійним принципом точно відбудеться. Буде поділ у межах самої країни і, найімовірніше, ряд анклавів вирішить висунути якісь територіальні претензії до сусідів", — заявив Тимочко.

Окрему увагу він звернув на ризики, пов’язані з ядерною зброєю, якою володіє Росія. За відкритими джерелами, на озброєнні РФ перебуває близько 5000 ядерних боєголовок.

"Звісно, лише у фільмах показують, що ракету можна взяти в кишеню або вивезти в машині, але загрози все одно можуть бути. Хаотизації може бути дуже серйозна загроза і ризики можуть бути. Тоді навіть не буде в кого спитати за якийсь пуск ракет", — наголосив він.

За його словами, країни Заходу розуміють, що в разі розвалу РФ можуть спалахнути територіальні суперечки, адже точок напруги — більш ніж достатньо.

"Обовʼязково хтось із сусідів цих 18-ти країн, які мають кордони з Росією, може висунути свої територіальні претензії до РФ. Росія по суті у всіх країн, включно з Китаєм, європейськими країнами, вкрала якусь частину їхніх земель. Й коли Росія буде ослаблена, точно хтось захоче їх повернути ще й з відсотком", — зазначив Тимочко.

Також він нагадав, що донедавна Росія була популярним місцем для відмивання коштів — подібно до офшорів на кшталт Кіпру.

"Гроші, які легалізовувалися в Росії, потім осідали в європейських банках. Тому, на його думку, зараз така кількість грошей і заарештована по іноземних банках", — додав він.

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Як повідомляв Главред, в угрупованні Хортиця раніше заявили, що окупанти впритул підійшли до Дніпропетровської області і намагаються туди потрапити. Але поки що ворога в регіоні немає.

Росія готується до "вирішальної битви", написали журналісти Deutsche Welle. Противник намагається знищити український ВПК і чинити тиск на народ і владу. Ворожі сили не змогли б здійснювати атаки такого рівня без допомоги КНР і КНДР.

Крім того, стаття німецького видання Bild про нібито новий наступ країни-окупанта Росії у другій половині літа, є безглуздим матеріалом. Автори не розуміють подій, що відбуваються. Росіяни намагаються тиснути на фронті ще з минулого року, але нових наступів немає.

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Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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