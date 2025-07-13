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"Не хочу вас лякати": синоптикиня попередила про різкий температурний удар

Марія Николишин
13 липня 2025, 14:26
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Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на понеділок.
'Не хочу вас лякати': синоптикиня попередила про різкий температурний удар
Прогноз погоди на 14 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у понеділок
  • Коли чекати на стрибок температури

Погода в Україні у понеділок, 14 липня, буде спекотною. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, у південній частині, у східних областях, у більшості центральних областей країни протягом дня максимальна температура повітря становитиме +29…+34 градуси. У північній частині України 14 липня температура буде в межах +27…+30 градусів, а у західних областях завтра очікується +25…+29 градусів.

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"В Україні у понеділок переважатиме суха погода, лише в другій половині дня чи надвечір у західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. При грозах можливе шквалисте посилення вітру та локально град", - додала вона.

'Не хочу вас лякати': синоптикиня попередила про різкий температурний удар
Погода 14 липня / фото: meteoprog

Погода у Києві

У Києві 14 липня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме у столиці +27…+29 градусів.

'Не хочу вас лякати': синоптикиня попередила про різкий температурний удар
Погода у Києві / фото: meteoprog

Діденко також розповіла, що у четвер-п'ятницю, 17-18 липня, на значну частину України прорветься, хоча й короткочасно, свіже повітря, температура повітря знизиться до +18…+25 градусів, на півдні та сході до +26…+30 градусів.

Проте вже наступними вихідними стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.

"Не хочу заздалегідь вас лякати, але на початку, через один, наступного тижня, орієнтовно у вівторок, 22-го липня, за попередніми прогнозами, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря, тобто, за +35 і, ймовірно, до +40 градусів і навіть трохи вище", - підкреслила синоптикиня.

'Не хочу вас лякати': синоптикиня попередила про різкий температурний удар
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у суботу, 12 липня, Харків та область накрила потужна гроза з градом і шквальним вітром до 20 м/с. Внаслідок негоди загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних буде переважно сонячною, але деякі області можуть накрити небезпечні явища - град, зливи та сильні пориви вітру.

Він також повідомляв, що до кінця другої декади липня у більшості областей прогнозується тепла, подекуди спекотна з періодичними короткочасними дощами погода.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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