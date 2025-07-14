"Хай знають": донька Віктора Ющенка розкрила таємницю свого особистого життя

Віталіна Ющенко вийшла до шанувальників з інтригою.

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Віталіна Ющенко особисте життя - донька Віктора Ющенка заговорила про шлюб / колаж: Главред, фото: instagram.com/vitalinayushchenko

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Останні 12 років про особисте життя Віталіни Ющенко мало що відомо

Нещодавно вона зізналася, що у неї є партнер

Старша донька третього президента Віктора Ющенка Віталіна Ющенко - мама трьох дітей. У стосунках із бізнесменом Михайлом Гончаром з'явилася її перша донька Домініка, у шлюбі з підприємцем Олексієм Хахльовим (2006-2013) - син Віктор і донька Андріана.

Після розлучення Віталіна перестала розкривати деталі свого особистого життя. Утім, нещодавно стало відомо, що в житті Ющенко з'явилася особлива людина. Про це вона розповіла в бесіді з виданням Гордон.

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Віталіна Ющенко поділилася, що поки що нові стосунки тільки розвиваються. Коли вони набудуть серйозних обертів, вона розповість про свого партнера громадськості.

"Я скажу так, що в мене в серці є людина, яка мені подобається. Але публічно ще нічого й ні про що говорити, а як буде – то, мабуть, буде шлюб. Тоді вже хай знають", - розмірковує донька Віктора Ющенка.

Віталіна Ющенко з доньками та сином / instagram.com/vitalinayushchenko

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Про персону: Віталіна Ющенко Віталіна Ющенко - старша донька Віктора Ющенка. Її мати - перша дружина політика Світлана Колесник, вчителька української мови та літератури. У Віталіни Ющенко троє дітей. Батьком старшої доньки Домініки є бізнесмен Михайло Гончар, а Віктора та Андріану вона народила від підприємця Олексія Хахльова. Пара розлучилася 2013 року. Свої нинішні стосунки Віталіна Ющенко не афішує.

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