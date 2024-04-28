Путін може відтермінувати рішення: топдипломат ЄС зробив прогноз про терміни війни

Європа повинна виконувати свої зобов'язання і надавати підтримку Україні, сказав головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель журналістам.

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Путін може відкласти будь-які рішення щодо війни до президентських виборів у США - Боррель / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін може відкласти будь-яке своє рішення, пов'язане з питаннями завершення війни проти України, до результатів президентських виборів у США. Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

Як повідомляє breakingthenews, він розповів про те, що Путін може відкласти будь-які рішення щодо війни до американських виборів.

При цьому Європа повинна підтримувати Україну, доки не закінчиться війна.

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"Тим часом нам потрібно підтримати народ України. Ми зобов'язалися підтримувати Україну, коли почалася війна, ми повинні продовжувати підтримувати Україну, доки українці здатні чинити опір і доки Путін не вирішить зупинити цю війну", - наголосив Жозеп Боррель.

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Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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