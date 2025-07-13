Україна готує далекобійні удари по РФ: що планують ЗСУ

Що відомо:
- Україна готує далекобійні удари по РФ
- ЗСУ жорстоко відповідатимуть на російські удари по українцях
- Літній наступ РФ відстав від очікувань російського командування
Україна готує нові далекобійні удари по РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він особисто провів нараду з військовими та міністром оборони України. Попри те, що окупанти значно відстали від очікувань російського командування на літо, українські підрозділи робитимуть все, щоб і надалі знищувати ворога. ЗСУ будуть намагатися перенести війну на російську територію.
"Готуємо нові наші далекобійні удари. Також будемо відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях. Зокрема, Головком доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині", - сказав Зеленський.
Він додав, що Україна бачить всі наміри та спроби розвитку наступальних дій російських окупантів.
"Кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні", - додав президент.
Зеленський наголосив на тому, що під час наради обговорювалась ситуація на ключових напрямках оборони: Покровський, Новопавлівський, Запорізький, Харківський, Сумський напрямки.
Також Україна готується до візиту спецпредставника США Джозефа Кіта Келлога. Київ продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів.
"Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові", - пояснив президент.
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 11 липня вибухи лунали у декількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів. Як виявилося, під удар потрапив авіаційний завод у Московській області.
У ніч на 9 липня у Московській області також було неспокійно. Потужні вибухи лунали в районі Зеленограду. Також під атакою БпЛА були й інші регіони Росії.
Крім того, у ніч на 3 липня Липецьку область країни-агресора РФ атакували БПЛА. Місцеві жителі стверджували, що під удар знову потрапив завод ПАТ "Енергія".
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