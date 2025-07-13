Україна готує далекобійні удари по РФ: що планують ЗСУ

Україна бачить всі наміри та спроби розвитку наступальних дій російських окупантів, каже Зеленський.

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Україна готує далекобійні удари по РФ / Колаж: Главред, фото: Укроборонпром, Володимир Зеленський

Що відомо:

Україна готує далекобійні удари по РФ

ЗСУ жорстоко відповідатимуть на російські удари по українцях

Літній наступ РФ відстав від очікувань російського командування

Україна готує нові далекобійні удари по РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він особисто провів нараду з військовими та міністром оборони України. Попри те, що окупанти значно відстали від очікувань російського командування на літо, українські підрозділи робитимуть все, щоб і надалі знищувати ворога. ЗСУ будуть намагатися перенести війну на російську територію.

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"Готуємо нові наші далекобійні удари. Також будемо відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях. Зокрема, Головком доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині", - сказав Зеленський.

Українська балістична ракета "Сапсан" / Інфографіка Главред

Він додав, що Україна бачить всі наміри та спроби розвитку наступальних дій російських окупантів.

"Кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні", - додав президент.

Зеленський наголосив на тому, що під час наради обговорювалась ситуація на ключових напрямках оборони: Покровський, Новопавлівський, Запорізький, Харківський, Сумський напрямки.

Також Україна готується до візиту спецпредставника США Джозефа Кіта Келлога. Київ продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів.

"Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові", - пояснив президент.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 липня вибухи лунали у декількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів. Як виявилося, під удар потрапив авіаційний завод у Московській області.

У ніч на 9 липня у Московській області також було неспокійно. Потужні вибухи лунали в районі Зеленограду. Також під атакою БпЛА були й інші регіони Росії.

Крім того, у ніч на 3 липня Липецьку область країни-агресора РФ атакували БПЛА. Місцеві жителі стверджували, що під удар знову потрапив завод ПАТ "Енергія".

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