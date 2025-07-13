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"Новий наступ Путіна наприкінці літа": у Зеленського розкрили деталі

Андрій Ганчук
13 липня 2025, 18:22
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Завдання, які Путін ставив окупантам ще з минулого року, провалені.
Путін, війська РФ
Армія РФ намагається тиснути кількістю, щоб повзти - Коваленко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Головне:

  • Стаття Bild про "новий наступ РФ" позбавлена сенсу
  • Окупанти провалили свої "завдання"
  • Чисельна перевага не завжди вирішує проблеми ворога

Стаття німецького видання Bild про нібито новий наступ країни-окупанта Росії у другій половині літа, є безглуздим матеріалом. Автори не розуміють подій, що відбуваються. Росіяни намагаються тиснути на фронті ще з минулого року, але нових наступів немає. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Кремль планує новий наступ" - більш безглуздих матеріалів, ніж у BILD, завжди важко знайти. Повне нерозуміння там ані фронту, ані подій. Начитаються телеграмів, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують. До речі, цю інформацію, кажуть, вони отримали в російському генштабі. Ну, ви зрозуміли", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Також посадовець нагадав, що окупанти намагаються наступати та чинити тиск на фронті ще з минулого року. Утім, як таких "нових наступів", немає.

"Є вкидання резервів, зміна тактики, спроби заходити штурмовими групами в прикордоння, нав'язувати бої, кидати резерви на Сході тощо. Включаючи удари по тилу якраз тому, що завдання на фронті, які ставив Путін, ще з минулого року провалено і армія РФ просто намагається тиснути кількістю, щоб повзти", - додав Андрій Коваленко і підкреслив, що росіянам навіть кількістю не завжди вдається отримати перевагу на полі бою.

Про що матеріал Bild

Журналісти Bild написали статтю, в якій ідеться про те, що на "велику заяву" Трампа щодо Росії в Україні очікують із тривогою.

"Ми перепробували всі можливі варіанти за останні декілька місяців, щоб переконати Трампа, що Путін не хоче миру і продовжить бомбити. Сподіваюся, Трамп нарешті це зрозумів. Усі переговори з російською стороною абсолютно ясно показали одне: Путін не зацікавлений у реальних переговорах", - "процитували" у виданні одного з "українських чиновників".

Журналісти також акцентували увагу на тому, що Росія, судячи з усього, готується до великої атаки і розглядає план у другій половині літа. Нібито окупанти мають намір розширити наступ за поточну лінію фронту.

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Як повідомляв Главред, в угрупованні Хортиця раніше заявили, що окупанти впритул підійшли до Дніпропетровської області і намагаються туди потрапити. Але поки що ворога в регіоні немає.

Росія готується до "вирішальної битви", написали журналісти Deutsche Welle. Противник намагається знищити український ВПК і чинити тиск на народ і владу. Ворожі сили не змогли б здійснювати атаки такого рівня без допомоги КНР і КНДР.

ЗСУ вдалося добитися тактичного просування поблизу Покровська, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Зокрема, українські військові просунулися на південь від населеного пункту Удачне.

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Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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