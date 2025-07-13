Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Винесли всі речі: відомих українських артистів пограбували під час гастрольного туру

Ангеліна Підвисоцька
13 липня 2025, 21:22
291
Машину музикантів VovaZiLvova та його дружини Уляни Малиняк розбили та витягнули всі речі, навіть дитячі.
ограбление VovaZiLvova
У Римі пограбували VovaZiLvova та його дружину / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, instagram/vovazilvova.official

Що відомо:

  • У Римі пограбували музиканта VovaZiLvova
  • З сімейного автомобіля винесли всі речі та музичне обладнання
  • Злодії забрали навіть весь дитячий одяг

Українських музикантів VovaZiLvova (Володимир Парфенюк)та його дружину Уляну Малиняк (Всюдисвоя) обікрали. Це сталося під час гастрольного туру Європою у Римі. Про це розповіли артисти на своїх сторінках в Instagram.

Зловмисники обікрали їх посеред білого дня, поки подружжя з дітьми були на пляжі. Їхні речі були у цей момент в автомобілі на парковці. Коли вони повернулись до машини, то побачили розбите скло.

відео дня

"Розбили скло і вкрали практично все, що в нас було в машині. Мама і тато, якщо ви це дивитесь, з нами все нормально. Ми викликали поліцію, але поліція до нас не приїде, нам треба їхати до них самим", – сказала Уляна.

У них вкрали всі дитячі речі, музичне обладнання, звукову карту, одяг, взуття та навіть сценічні костюми. Вціліли лише паспорти та мікрофони для виступів, які залишились вдома. Та артисти раді, що їхня родина в безпеці і здорова.

Дивіться відео з наслідками пограбування артистів:

ограбление VovaZiLvova
У Римі пограбували VovaZiLvova та його дружину / фото: скріншот

Однак у артистів серйозні втрати, вони залишились без необхідних речей, щоб продовжувати тур.

"Люди добрі (у Римі), вибачте що ми до вас звертаємось. Якщо будете сьогодні (13 липня - Главред) на мітингу-ході й маєте зайві речі для дівчинки 4 роки й хлопчика 2 роки, візьміть нам, будь ласка", - звернулись артисти.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що теща втікача Влада Ями перервала мовчання - мама його дружини публічно висловилася про шоумена, його батьків і сімейне життя.

Також стало відомо, що РФ зруйнувала студію в Києві, в якій Дорофєєва і Позитив зняли кліп. Співачка розповіла, що власники відмовилися від відновлення.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу пограбування
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін даремно грав із Трампом: Грем зробив гучну заяву про допомогу Україні

Путін даремно грав із Трампом: Грем зробив гучну заяву про допомогу Україні

20:47Війна
Український "дрон-стоп": ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА

Український "дрон-стоп": ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА

20:47Війна
Україна готує далекобійні удари по РФ: що планують ЗСУ

Україна готує далекобійні удари по РФ: що планують ЗСУ

20:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Купатимуться в коханні та романтиці: липень змінить життя ТОП-4 знаків

Купатимуться в коханні та романтиці: липень змінить життя ТОП-4 знаків

Гороскоп на завтра 14 липня: Левам - загроза, Скорпіонам - несподівані здобутки

Гороскоп на завтра 14 липня: Левам - загроза, Скорпіонам - несподівані здобутки

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 липня: Левам - сюрприз, Дівам - терпіння

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 липня: Левам - сюрприз, Дівам - терпіння

Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

Магнітна буря "червоного" рівня вгатила по Україні: відома дата піку

"Не хочу вас лякати": синоптикиня попередила про різкий температурний удар

"Не хочу вас лякати": синоптикиня попередила про різкий температурний удар

Останні новини

22:03

Від прадавніх традицій до сучасних рецептів: що приховує історія українського хліба

21:41

Що довше війна, то менше демократіїПогляд

21:22

Винесли всі речі: відомих українських артистів пограбували під час гастрольного туруВідео

20:55

Дружина морпіха Діанова розкрила, де пара проводить медовий місяць

20:47

Путін даремно грав із Трампом: Грем зробив гучну заяву про допомогу Україні

Зеленський вибив допомогу Україні від Трампа, але санкції будуть лише за однієї умови - ЗолотарьовЗеленський вибив допомогу Україні від Трампа, але санкції будуть лише за однієї умови - Золотарьов
20:47

Український "дрон-стоп": ЗМІ розкрили, що ховається за новою зброєю проти БПЛА

20:41

Україна готує далекобійні удари по РФ: що планують ЗСУ

20:18

Війська РФ посилили атаки на важливому напрямку: ЗСУ попередили про плани ворога

19:58

Як за рік зробити пухкий і поживний компост: городниця показала простий спосіб

Реклама
19:11

Пекельна спека відступить і повернуться дощі: названо дату похолодання до +18

18:44

Чому США та ЄС бояться поразки Росії у війні: військовий назвав несподівані наслідки

18:29

Професійний ігнор за методом Бріжит: перша леді Франції не помітила Макрона

18:22

"Новий наступ Путіна наприкінці літа": у Зеленського розкрили деталі

18:14

РФ атакує Україну новими безпілотниками: що відомо про нові дрони і як вони виглядаютьФото

18:11

Чому КДБ в СРСР популяризувало тризуб та прапор України - історик розкрив секретВідео

17:31

7 заборон, які в жодному разі не можна порушувати: суворі прикмети 14 липня

17:29

Чи будуть в Україні відновлювати зруйновані міста - все вирішить один нюансВідео

17:03

Чотири типи дронів заморожують лінію фронту в Україні: ЗМІ розкрили деталі

15:57

Україна переходить на нову систему обліку в ТЦК - кого зачепить в першу чергуВідео

15:52

Росія готується до "вирішальної битви": що задумав ворог

Реклама
15:27

Окупанти впритул підійшли до Дніпропетровської області: у ЗСУ зробили заяву

14:55

"Вперше в історії": Залужний анонсував нову фазу війни, що тепер зміниться

14:48

Фінансовий гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня

14:26

"Не хочу вас лякати": синоптикиня попередила про різкий температурний удар

14:12

Консервація не вибухне та не забродить: як за 10 секунд простерилізувати банки

14:11

Ірина Білик зізналася, про що шкодує найбільше: "А треба було б"

14:10

"Трамп готує сюрприз на понеділок": що означає "новий підхід" Росії до миру

13:23

У Дніпропетровські області пролунали вибухи: ворог завдав удару по ТЦК

13:14

Чому не можна казати "How are you?": популярна помилка може призвести до проблемВідео

13:01

Українці сплачуватимуть на один податок менше: що скасують вже з 1 серпня

12:44

Трамп готовий вдарити санкціями по Росії, але є умова - Золотарьов

12:30

Ефективність доведена: Україна використовує нову зброю для протидії "Шахедам"Відео

12:16

Не прогадає навіть дитина: 3 ознаки, які вказують на солодкий та смачний кавун

12:15

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 липня: Левам - сюрприз, Дівам - терпіння

12:10

Коли війна закінчиться: астролог Вакуліна назвала кілька ключових датФото

11:49

Залужний озвучив сценарій війни - як зміниться фронт та чого чекати українцям

11:22

Цифри зводять з розуму: названо кількість боєприпасів, які КНДР вже передала РФ

11:18

Прокурори-виконавці злочинних схем залишаються на посадах — ЗМІ

11:16

Вбивство полковника у Києві: СБУ знайшла та ліквідувала кілерів

10:46

Євро може готувати сюрприз: банкір спрогнозував, що буде з валютою до 20 липня

Реклама
10:27

Дефіцит опадів та посухи: названо дату, коли Україну розжарить до +37

10:16

Любовний гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня

09:58

У КНДР зробили важливу заяву про війну в Україні: що сказав Кім Чен Ин

09:34

Пекельна ніч для росіян: дрони атакували НПЗ, міста трусило від вибухівВідео

09:12

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Тельцям - терпіння, Рибам - зміни

09:09

Єдиний варіант: що дозволить розвалити РосіюПогляд

08:50

Становище військ Путіна погіршується: ЗСУ мають успіхи на важливому напрямку

08:46

Карта Deep State онлайн за 13 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:44

Запаси різко скоротились: в ГУР сказали, скільки ракет залишилось в Росії

07:57

Трамп може надати Україні нове фінансування: які кошти він використає

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти