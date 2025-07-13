Винесли всі речі: відомих українських артистів пограбували під час гастрольного туру

Машину музикантів VovaZiLvova та його дружини Уляни Малиняк розбили та витягнули всі речі, навіть дитячі.

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У Римі пограбували VovaZiLvova та його дружину / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, instagram/vovazilvova.official

Що відомо:

У Римі пограбували музиканта VovaZiLvova

З сімейного автомобіля винесли всі речі та музичне обладнання

Злодії забрали навіть весь дитячий одяг

Українських музикантів VovaZiLvova (Володимир Парфенюк)та його дружину Уляну Малиняк (Всюдисвоя) обікрали. Це сталося під час гастрольного туру Європою у Римі. Про це розповіли артисти на своїх сторінках в Instagram.

Зловмисники обікрали їх посеред білого дня, поки подружжя з дітьми були на пляжі. Їхні речі були у цей момент в автомобілі на парковці. Коли вони повернулись до машини, то побачили розбите скло.

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"Розбили скло і вкрали практично все, що в нас було в машині. Мама і тато, якщо ви це дивитесь, з нами все нормально. Ми викликали поліцію, але поліція до нас не приїде, нам треба їхати до них самим", – сказала Уляна.

У них вкрали всі дитячі речі, музичне обладнання, звукову карту, одяг, взуття та навіть сценічні костюми. Вціліли лише паспорти та мікрофони для виступів, які залишились вдома. Та артисти раді, що їхня родина в безпеці і здорова.

Дивіться відео з наслідками пограбування артистів:

У Римі пограбували VovaZiLvova та його дружину / фото: скріншот

Однак у артистів серйозні втрати, вони залишились без необхідних речей, щоб продовжувати тур.

"Люди добрі (у Римі), вибачте що ми до вас звертаємось. Якщо будете сьогодні (13 липня - Главред) на мітингу-ході й маєте зайві речі для дівчинки 4 роки й хлопчика 2 роки, візьміть нам, будь ласка", - звернулись артисти.

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