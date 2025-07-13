Чи будуть в Україні відновлювати зруйновані міста - все вирішить один нюанс

Майбутнє відновлення деокупованих міст залежатиме від державної стратегії розвитку територій, яка визначить їхню роль після війни, зазначив Світан.

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Чи будуть в Україні відновлювати зруйновані міста / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Світан:

Відновлення деокупованих населених пунктів буде залежати від урядових рішень щодо майбутнього цих територій

Міста будуть відновлюватись однозначно

Донбас має великий потенціал

Питання відновлення українських міст після закінчення російсько-української війни напряму залежатиме від планів розвитку цих територій. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, наразі шахти Донбасу залишаються затопленими, і питання їх повторного запуску залишається відкритим. Це буде залежати від того, яким чином регіон розвиватиметься далі — як гірничо-металургійний центр чи як сільськогосподарський регіон. Від цього й залежатимуть урядові рішення щодо відновлення зруйнованих населених пунктів.

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"Міста однозначно будуть відновлюватися, але – в якому ключі, до якого рівня і під які завдання. Чи буде там металургійний комбінат чи не буде, чи буде там коксохім чи не буде, чи буде там працювати шахта ім. Засядька чи не буде і т.д. Саме від таких питань залежить, в якому обсязі будуть відновлюватися міста", - вказує аналітик.

Світан підкреслив, що Донбас має значний потенціал, особливо зараз, коли зростає потреба в рідкісноземельних металах і певних видах палива, зокрема сланцевому газі, якого чимало в районі Слов’янська. У перспективі рішення щодо регіону прийматимуться з урахуванням економічної доцільності. Водночас, міста регіону в будь-якому разі підлягатимуть відновленню — хоча б частково.

Дивіться відео, в якому полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу, а також коли ЗСУ можуть почати операцію в Брянській області:

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, фронт у війні між Росією та Україною дедалі більше переходить у стан застою, що пов’язано з інтенсивним розвитком і широким застосуванням дронів. Видання The Wall Street Journal повідомляє, що сучасні типи БПЛА, зокрема розвідувальні, FPV, оптоволоконні та наземні — суттєво змінюють характер бойових дій.

Водночас Росія продовжує масштабні атаки на Україну за допомогою дронів і ракет. За інформацією Deutsche Welle, такі дії можуть бути частиною підготовки до активізації наступу влітку і свідчити про наміри провести "вирішальний бій".

Наразі російські сили намагаються прорватися в Дніпропетровську область, бойові дії відбуваються вже поблизу її адмінкордонів. Проте, як зазначив представник угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов, жодних окупованих територій у цьому регіоні на сьогодні немає.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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